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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

29.09.2021 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi öncesi basın mensuplarına konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi öncesi basın mensuplarına konuştu. Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı basına kapalı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" dedi.

"YANGIN VE FELAKETLERE DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'e yangın ve felaketlerde gösterdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Erdoğan, "Yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor" diye konuştu."RUS DOSTLARIMIZIN TÜRKİYE'Yİ TERCİHİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin birçok alanda kendini farklı şekilde gösterdiğini ifade ederek, "Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercihinden dolayı minnettarız. Sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. 'Timing'ine uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl 1. ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamı da Rusya'da eğitim almış. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı - Son Dakika
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