Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız - Son Dakika
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Dünya

Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

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10 Aralık İnsan Hakları Günü için mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ardından komşumuz Suriye'de filizlenen barış ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için gerekli desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

10.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı için mesaj yayımladı. "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 76'ncı yıl dönümü vesilesiyle başta milletimiz olmak üzere, tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum" ifadeleriyle sözlerine başlayan Erdoğan şöyle devam etti; "İnsanlığın onur mücadelesinin önemli kilometretaşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmakta, küresel barış ve istikrarın tesisine rehberlik etmektedir. Ancak Beyannamenin varlığı, dünyanın pek çok yerinde en temel hakların ağır şekilde ihlal edilmesine ve insanlık değerlerinin hiçe sayılmasına engel olamamaktadır.

"FİLİSTİN'DEKİ MEZALİME SEYİRCİ KALDILAR"

Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir. İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır. Biz, devlet ve millet olarak, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmamayı bir insanlık görevi bildik. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

"SURİYE İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ve 13 yıllık iç savaşın ardından komşumuz Suriye'de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına gereken her türlü desteği sağlayacağız.

Öte yandan, temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin en başında yer alan kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam ediyor. Nefret suçlarına müsamaha gösterenler ve bu suçları meşrulaştırmaya çalışanların, insanlığın bir arada yaşama iradesine kast ettiklerini bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum.

"10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

İnsanlığın kazanılmış haklarının muhafaza edilmesi, bu hakları ihlal eden uygulamaların sonlandırılması tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülüktür. Kurallara dayalı uluslararası sistemi çifte standartlardan arındırmak suretiyle, daha kapsayıcı ve adil bir anlayışla gözden geçirmenin, bu küresel yükümlülüğün ifasının ilk adımını teşkil ettiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü'nün bilhassa temel haklarından yoksun bırakılan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyor, Aziz Milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Erdoğan: Suriye\'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

İnsan Hakları, Aralık, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Tuncay null:
    Kendi ülkeni düzeltinde suriye kadi Ah ağama ah 49 16 Yanıtla
  • vasfi demir:
    ekonomiden haber zubuk bırak artık surileri 42 10 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    Libya gibi olur artık Kaddafi'ye karşı muhaliflerin yanında durmustuk şimdi yolcu uçağımızı hava sahalarından gecirmiyorlar 37 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    İsrail'in ne işi var önce onu durdur 38 2 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Kendi vatandaşımıza destek yok . Nerelere destek var arkadaş ya 34 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Sn Erdoğan soykırımcı rejim İsrail Suriye'yi işgal ediyor şimdi rahatladınız mı? BOP çukurunda olmanın hazin sonu maalesef 18 3 Yanıtla
  • Serif Huy:
    Benim anlamadigim mevzu İsraillerin Suriye topraklarında işi nedir gerçek savaşmi istoyorlar artık yeter herşeyin boyutunu geçtiler artık dur demenin sonu geldi Suriye demek Türkiye demek 15 5 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Terzi misali başkalarının işini hallederiz kendi söküğümüzü dikemeyiz 15 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Htş lideri colani esatın yiyeni akpliler burdamı 13 3 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    İsrail ne olacak, önce o sorun çözülmeli. . 12 0 Yanıtla
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