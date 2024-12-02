Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun Beşar Esad rejimine karşı başlattığı harekata ilişkin, "Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı" dedi.

02.12.2024 18:33  Güncelleme: 18:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'deki son gelişmelere değinen Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir" dedi. Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bölgeye etkilerine işaret eden Erdoğan, bu tür krizlerin çözümü için istişarelere devam ettiklerini vurguladı.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİ TEMENNİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasının önemine de değindi. "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" sözleriyle çözüm umutlarını dile getirdi.

"DÜNYA BARIŞINA KATKIYA DEVAM"

Rusya-Ukrayna savaşından Lübnan'a, Gazze'den Suriye'ye kadar pek çok bölgesel konuda Türkiye'nin aktif bir politika izlediğini belirten Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığında olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Reis Suriyeli Mültecilere Türkiye ye Sokmayacaktın!! 0 0 Yanıtla
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