Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Suriye'deki son gelişmelere değinen Erdoğan, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir" dedi. Komşu ülkelerdeki istikrarsızlığın bölgeye etkilerine işaret eden Erdoğan, bu tür krizlerin çözümü için istişarelere devam ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasının önemine de değindi. "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" sözleriyle çözüm umutlarını dile getirdi.
Rusya-Ukrayna savaşından Lübnan'a, Gazze'den Suriye'ye kadar pek çok bölgesel konuda Türkiye'nin aktif bir politika izlediğini belirten Erdoğan, barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin üzerine düşen görevleri yerine getirme kararlılığında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. - Son Dakika
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