Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'nin bölünmesine izin vermeyiz

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail harekete geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgale başladı. İlerleyişini sürdüren İsrail askerleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" UYARISI

İsrail'in Suriye'yi işgalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirtti.

"SURİYE, HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SURİYELİLERİNDİR"

Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke sürmeye çalışanlar da oldu. Ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Kardeşlik konusunda imtihanı alnımızın akıyla verdik.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Biz herkes için güvenlik herkes için refah istiyoruz. Aksi takdirde kazanımlarımızı koruyamayız."