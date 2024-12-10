Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

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İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye'ye girerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, "Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır." dedi.

10.12.2024 18:20  Güncelleme: 18:30
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail harekete geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgale başladı. İlerleyişini sürdüren İsrail askerleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "SURİYE" UYARISI

İsrail'in Suriye'yi işgalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirtti.

"SURİYE, HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SURİYELİLERİNDİR"

Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke sürmeye çalışanlar da oldu. Ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Kardeşlik konusunda imtihanı alnımızın akıyla verdik.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Biz herkes için güvenlik herkes için refah istiyoruz. Aksi takdirde kazanımlarımızı koruyamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'nin bölünmesine izin vermeyiz

Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mesko Aljovic:
    Zaten paramparça olmuş.. Milleti aptal yerine koymayın lütfen.. 36 43 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    İzin vermez misin :)))) sıriye paramparça oldu bir yanda ypg bir yanda el kaide bir yanda israil bunama sorunu var galiba yada promterleri geride kalmış :))) 30 33 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan:
    rusya amerika israil kimsenin bizden izin alacağına veya buna gerek duyacağını sanmıyorum suriye için ne abd ne rusya nede israille topyekun savaşa girmeyecegimize göre onları neyle durduracağız öso ilemi? 29 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senin yapabileceğin birşey yok 31 14 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Kesin Suriye şimdi paramparça olacak 25 18 Yanıtla
  • omer nur:
    Suriye paramparça oldu kontrol ve YONETIM ARTIK İSRAIL V ABD nin oldu. Türki ye de uzaktan baka kalır 20 14 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Biri sn irduvana Suriye’nin hali hazırda 15 parçaya bölündüğünü haber verebilirmi acaba 10 6 Yanıtla
  • Derviş Altuner:
    Her halükarda olumsuz yorum yapanlar çok mu biliyorlar? olumsuz düşünüp olumsuz yorumlar yapınca ne kazanıyorsunuz yani? dışarıdaki düşmana karşı bari birlik olun. Cumhurbaşkanınıza güvenin ne olursa olsun. emin olun her Türk bu güzel ülke için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve çalışıyorlartır da. sayın Erdoğan şimdiye kadar dediklerinin hepsini gerçekleştirdi. Bu Suriye meselesinde halledecek inşallah. 5 6 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Ne dedi Ne dedi?????? 3 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İsrail 300 hedefi vurdu onlara ses çıkaran yok 4 0 Yanıtla
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