Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail harekete geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla 51 yıl sonra ilk kez ilk kez Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu bölgeyi işgale başladı. İlerleyişini sürdüren İsrail askerleri, Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştı.
İsrail'in Suriye'yi işgalinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini belirtti.
Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin başı da ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke sürmeye çalışanlar da oldu. Ama milletimiz bu oyuna gelmedi. Kardeşlik konusunda imtihanı alnımızın akıyla verdik.
Suriye'nin bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alan haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında Suriye halkı ile birlikte bizi de bulacaktır. Biz herkes için güvenlik herkes için refah istiyoruz. Aksi takdirde kazanımlarımızı koruyamayız."
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz - Son Dakika
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