Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılıyor. Zirvede Suriye Devlet Başkanı Esad da yer alıyor.

11.11.2024 14:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

ESAD DA ZİRVEDE

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Esad, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdulrahman bin Abdülaziz, Bölge Sekreteri Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf, Krallığın Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdullah El Haris, Suriye'nin Krallık Büyükelçisi Eymen Susan, bölgeden sorumlu polis müdürü Tümgeneral Mansur bin Nasır El Uteybi ve kraliyet protokol vekili Fehd El Suheyil tarafından karşılandı.

İKİ LİDER AYNI KAREDE

Zirvede liderlerin bir arada fotoğraf çekildiği anda Erdoğan ve Esad aynı karede yer aldı. Erdoğan ile Esad'ın, Riyad'da olası görüşmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

ERDOĞAN'DAN ESAD'A GÖRÜŞME TEKLİFİ YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında New York'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, BM çalışmaları marjında, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile ilişkileri "normalleştirmek" için bir araya gelme talebinde bulunduğunu söylemişti. İki ülke Suriye ihtilafının başlamasının ardından 2011'de resmî olarak bütün ilişkilerini koparmıştı.

ESAD, "ASKERLERİN ÇEKİLMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL" DEMİŞTİ

Esad, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının "şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini" dile getirmişti. Görüşmelere başlamak için Türkiye'nin askerlerinin çekilmesinin bir ön koşul olmadığını söyleyen Esad, "Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AHMET YILMAZ:
    Esad kardesim 17 8 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Ne dediyse tersini yaptı 17 7 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Bu hain Eset değil miydi yoksa kulaklarım ve gözlerim yanlış mı duydu ve gördü 13 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Masraftan başka hiçbir etkinliği olmayan gereksiz zırva! 0 0 Yanıtla
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