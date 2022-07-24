Tahran'da Erdoğan'ın karşısına çıkan Putin'in dublörü müydü? Bu iddia doğruysa ses getirir - Son Dakika
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Tahran'da Erdoğan'ın karşısına çıkan Putin'in dublörü müydü? Bu iddia doğruysa ses getirir

24.07.2022 11:17
Tahran'da Erdoğan'ın karşısına çıkan Putin'in dublörü müydü? Bu iddia doğruysa ses getirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Tahran'daki üçlü zirve dünya gündeminden düşmüyor. Ukrayna medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'daki görüşmenin rövanşını alarak toplantı öncesinde birkaç dakika boyunca beklettiği Rusya lideri Putin'le ilgili gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Ukrayna, Putin'in İran'ın başkenti Tahran'a bir dublör götürdüğünü ve Rusya'nın uçağının İran'a iniş yapmasından sonra bu dublörün kırmızı halıdan geçerek yetkililerle bir araya geldiğini öne sürdü.

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde bu hafta İran'ın başkenti Tahran'da dikkat çekici görüşmeler yaşandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem ikili hem de üçlü görüşmeler yaptı. Bu görüşmeleri Batı medyası ve yetkililer "NATO'ya karşı ittifak" yorumları yapsa da en çok konuşulan olaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i bekletmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki zirvede Putin'in dublörüyle mi görüştü? Ukrayna'dan gündem yaratacak iddia
Putin'in İran'a iner inmez önce topalladığı ve daha sonra ise çok hızlı hareket ettiği öne sürüldü.

UKRAYNA'NIN "DUBLÖR" İDDİASI SES GETİRDİ

Putin ile görüşmeye geç gelerek "2020'nin intikamını aldı" yorumlarının yapılmasına neden olan Erdoğan, bu görüşmelerde Suriye'ye olası askeri operasyonu da gündeme getirdi. Fakat bu görüşmelerden günler sonra dikkat çekici bir iddia Ukrayna'dan geldi.

"AYAĞI TOPALLAYAN PUTİN NORMALDEN ÇOK DAHA HIZLI HAREKET EDİYOR"

Ukraynalı tümgeneral Kirilo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir dublör getirdiğini ve Rusya'nın uçağının İran'a iniş yapmasından sonra bu dublörün kırmızı halıdan geçerek yetkililerle bir araya geldiğini iddia etti. Ukrayna istihbaratından kaynaklar da Putin'in dublör kullanmış olabileceği iddiasını ortaya attı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde uçaktan inerek kırmızı halıda yürüten Putin'in bir ayağının topalladığı ve normalden çok daha hızlı hareket ederek kameralar önünde görüntülenmek istemediği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki zirvede Putin'in dublörüyle mi görüştü? Ukrayna'dan gündem yaratacak iddia

"SİZCE BU PUTİN Mİ?"

Konuyla ilgili Ukrayna'nın haber kanalı 1+1'e konuşan Budanov, "Ben sadece size ipucu vereceğim. Lütfen Putin'in uçaktan indiği anın görüntülerine bakın. Sizce bu Putin mi?" diye sordu.

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Son Dakika Dünya Tahran'da Erdoğan'ın karşısına çıkan Putin'in dublörü müydü? Bu iddia doğruysa ses getirir - Son Dakika


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