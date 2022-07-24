24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde bu hafta İran'ın başkenti Tahran'da dikkat çekici görüşmeler yaşandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem ikili hem de üçlü görüşmeler yaptı. Bu görüşmeleri Batı medyası ve yetkililer "NATO'ya karşı ittifak" yorumları yapsa da en çok konuşulan olaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i bekletmesi oldu.
Putin ile görüşmeye geç gelerek "2020'nin intikamını aldı" yorumlarının yapılmasına neden olan Erdoğan, bu görüşmelerde Suriye'ye olası askeri operasyonu da gündeme getirdi. Fakat bu görüşmelerden günler sonra dikkat çekici bir iddia Ukrayna'dan geldi.
Ukraynalı tümgeneral Kirilo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir dublör getirdiğini ve Rusya'nın uçağının İran'a iniş yapmasından sonra bu dublörün kırmızı halıdan geçerek yetkililerle bir araya geldiğini iddia etti. Ukrayna istihbaratından kaynaklar da Putin'in dublör kullanmış olabileceği iddiasını ortaya attı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde uçaktan inerek kırmızı halıda yürüten Putin'in bir ayağının topalladığı ve normalden çok daha hızlı hareket ederek kameralar önünde görüntülenmek istemediği görülüyor.
Konuyla ilgili Ukrayna'nın haber kanalı 1+1'e konuşan Budanov, "Ben sadece size ipucu vereceğim. Lütfen Putin'in uçaktan indiği anın görüntülerine bakın. Sizce bu Putin mi?" diye sordu.
Son Dakika › Dünya › Tahran'da Erdoğan'ın karşısına çıkan Putin'in dublörü müydü? Bu iddia doğruysa ses getirir - Son Dakika