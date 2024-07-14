Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump\'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız" dedi.

14.07.2024 10:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN İLK MESAJ

Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttu. Olayda saldırgan dahil 2 kişi ölürken 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Dünya kamuoyu gözünü Amerika'ya çevirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

"DOST VE MÜTTEFİK ABD HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ersin Yıldırım: dost olmasaydınız, müslümanların kanı böyle akıtılır mıydı 59 15 Yanıtla
    Murat KANDAZ: senin kafanı şer ocakları bürümüş 11 34 Murat Yılmaz: Bravo Ersin çok güzel tespit. bizim baştaki ve İran olmasaydı bu kadar Müslüman kana atmazdı dünyada 6 2
  • Latif Can BABACAN: Birincisi "dost ABD HALKI" Deniliyor. Dost ABD hükümeti denilmiyor. Yazılanları iyi okuyalım. İkincisi devletler arası bunu demek zorunda. Dostunu yakın tutuyorsan düşmanını daha yakın tutacaksın. 40 12 Yanıtla
  • Serkan Genç: Dost abd mi?? 21 3 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: yakın tarihte abd nin önce parçalanıp bölündügunu göreceğiz 10 8 Yanıtla
    mustafa sagdic: sanayideki ibrahim usta mi soyledi 20 4 Hasan Ceylan: Mevcut başkan bilerek isteyerek ülkesini batırmak istesin batması 100 yıl sürer 2.abd batarsa bizim gibi ekonomik açıdan kötü olan ülkelerin tamamı batar 0 0
  • Göksel Tuygun: Ne dost Amerika ile derin bağlarımız var kardeşten öte 10 5 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: başkanım çok yaşaki devlet yaşasın 3 10 Yanıtla
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