Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump\'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttu. Olayda saldırgan dahil 2 kişi ölürken 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Dünya kamuoyu gözünü Amerika'ya çevirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız." dedi.
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