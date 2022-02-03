Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

03.02.2022 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Resmi ziyareti kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Resmi ziyareti kapsamında Ukrayna'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu toplantısını az önce gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2 yıl aradan sonra stratejik ortak Ukrayna'yı tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının ziyarete ve toplantıya tarihi bir boyut kazandırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum" dedi.

"GÖRÜŞMELERE MEMNUNİYETLE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİMİZİ VURGULADIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyalogu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşıladığını belirterek, "Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığıyla hareket ediyoruz. Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mahsar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz" şeklinde konuştu."GÖRÜŞMELERİMİZDE SOYDAŞLARIMIZIN DURUMUNU DA DEĞERLENDİRDİK"Görüşmelerde ikili ilişkilerin her yönüyle ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene yüzde 60'a yakın artışla 7 buçuk milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü Sayın Başkana huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan-kazan temelinde ikili işbirliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum."


YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement