Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
25.06.2025 18:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Haber Videosu

NATO Zirvesi'nden sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede S-400 konusunun gündeme gelmediğini belirtti. Erdoğan, "Türkiye'nin F-35'leri alması konusunda Donald Trump iyi niyetli. Kendisiyle bu konuyu görüştük. Eurofighter ile ile ilgili olumlu adımlar var. İngiltere ve Almanya ile görüşmeler devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRUMP F-35 KONUSUNDA İYİ NİYETLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunun Trump ile görüşmede konuşulmadığını, F-35'lerin ise gündeme geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz 1 milyar 300-400 dolar gibi ödeme yaptık. F-35'leri alma noktasında sayın Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın bakım onarımı, F-35'lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar.

"EUROFIGHTER KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Bir de bizim Eurofigter'la ilgili çalışmalarımız var. İngiltere ve Almanya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki, iyi niyetimizi İngiltere ve Almanya da olumlu karşılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor.

Her şeyden önce şu an itibariyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii ki atacağımız adımlar milli bütçeden olacaktır. Peyderpey milli bütçeden buraya gerekli payı ayırmak suretiyle NATO'ya desteğimizi vermiş olacağız. Eurofighter konusunda görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Almanya ve İngiltere ile görüşüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah adımlarımızı atmış olacağız."

Donald Trump, İngiltere, Türkiye, Almanya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ebuturap:
    geçen dönemdede öyleydi sanki sonradan güzel düşünceli bir mektup yolladı sana sonra papazınıda aldı senden senin papaz orda öldü ekonomini bir twitle zikti daha hala onun kucagindan inmem diyor 68 20 Yanıtla
  • K.540054s:
    EEE biz sesinden 10 kat hızlı KAAN yapmıyormuyuz , üstelik bilmem kac tane sattık bile, REİS açıklamıştı 57 15 Yanıtla
  • 199715:
    Ben de iyi niyetliyim... Bir bilsen. Olur olur çalış senin de olur demiş. Olanı kaybedip tekrar olurmaya çalışıyoruz.Başarı bu mu? Het zamanki gibi umut dağıtıyor ağam. 33 13 Yanıtla
  • Osman A:
    Gerek yok...Biz daha iyisini yaptık!!! Ama Onlara lazımsa,bi 5-10 yıl düşünüp kararımızı veririz 12 27 Yanıtla
  • Abdullah Söylemez:
    Yine birkaç milyar $ yatır Amerika bir para lazım tekrar atsınlar seni 24 6 Yanıtla
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