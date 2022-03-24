Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı

24.03.2022 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı konuşmada Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkelerine de mülteci çağrısında bulundu. Erdoğan, "Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun başarısız olduğunu tecrübemizle iyi biliyoruz. Avrupa ülkeleri kapısına gelen mültecileri desteklemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz olan 2 ülkedir. Son 11 yıldır Suriye'deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak bölgedeki sükunun sağlanması için çalışıyoruz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık. Müzakerelerde bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı iyimserlikle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"NATO'NUN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERMESİ ANLAMLIDIR"

Ukrayna ve Rusya savaşı bugün itibariyle 1. ayını geride bıraktı. NATO müttefikleri olarak güncel gelişmeleri ve ittifakın aldıkları liderler seviyesinde bir araya geldik. 25 Şubat'ta gerçekleşen zirvenin ardından NATO'nun birlik ve beraberlik mesajı vermesi anlamlıdır.

"TUTUMUZ NETTİR"

Kırım'ın İlhak'ını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı ifade ettik, etmeyeceğimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tutumumuz da bu ilkeli tutumuzla nettir. Tahrip olan şehirler, okullar, evler bütün varlığını bir bavula sığdırmış mülteciler savaşın kanlı yüzünü bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu savaş kadınlar ve çocuklar üzerinde izleri yıllarca silinmeyecek travmalara yol açıyor.

"MÜZAKERELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Öncelikle Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz olan 2 ülkedir. Son 11 yıldır Suriye'deki savaşın yükünü adeta tek başına taşıyan bir ülke olarak bölgedeki sükunun sağlanması için çalışıyoruz. Taraflar arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Müzakere sürecini kolaylaştırmak için birçok adım attık. Müzakerelerde bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı iyimserlikle karşılıyoruz.

"DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKEYİZ"

Montrö Sözleşmesinin sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi azaltmaya yönelik kullanıyoruz. 56 TIR bölgeye insani yardım göndermiş durumdayız. Göndermeye de devam ediyoruz. Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı ise 60 bine yaklaştı. Gerek AFAD, Kızılay gibi resmi kurumlarımız sahada büyük özveriyle çalışıyorlar. Son 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz.

"AVRUPA KAPISINA GELEN MÜLTECİLERİ DESTEKLEMELİ"

Dostlarımızın içinde bulunduğu zorluğu iyi anlıyoruz. Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun başarısız olduğunu tecrübemizle iyi biliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kapısına gelen mültecileri desteklemeli, elini taşın altına koymalı.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı - Son Dakika
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