Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

Murat ÇAMUR:

olsa ne olacak bir iki süs şöyle ağırladık böyle memnun ettik fasa fiso zamlar tütüyor hala itibardan tasarruf olmaz sözcükleri dünya biz kıskandı vatandaşın canı burnunda düşünen yok bir bilmişler iyi günler yakın o laf sizler için.