Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
25.06.2025 19:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Zirvesi'nin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Belki de önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey'de kentinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

2026 NATO ZİRVESİ HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularına binaen de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı2026 NATO Zirvesi'nin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

"ZAMAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde: "Bundan önceki İstanbul'da olmuştu. İlgili arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Belki de önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Daha önce İstanbul'da yaptığımız bu zirvemizi bu defa yapacağımız toplantıdaki vereceğimiz kararla inşallah NATO Genel Sekreterliği'ne bildireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Hükümet, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat ÇAMUR:
    olsa ne olacak bir iki süs şöyle ağırladık böyle memnun ettik fasa fiso zamlar tütüyor hala itibardan tasarruf olmaz sözcükleri dünya biz kıskandı vatandaşın canı burnunda düşünen yok bir bilmişler iyi günler yakın o laf sizler için. 27 13 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    hiristiyan silah kuvvetlerini müslüman bir ülkede toplanıyor ne marifet ne marifet birde müslüman olacaklar Filistin birde bizden yardım bekliyor vah vah yandık hep beraber 4 12 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    yozgatttt 3 8 Yanıtla
  • Adam:
    Fragman bu. Haber yok. Nede olacak belli değil ? 3 3 Yanıtla
  • 123456Ff.:
    Çorum iyidir 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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