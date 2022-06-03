Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, henüz Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için somut bir adım atmazken Türkiye ile NATO arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.
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