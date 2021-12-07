Cumhurbaşkanın Erdoğan, 15 anlaşmanın imzalandığı Katar'da: 'Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yeni anlaşmanın imzalandığı Katar ziyaretini tamamladı. Erdoğan ziyaretini noktalamadan önce, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" mesajını verdi.

Türkiye'de muhalefetin de yakından izlediği ziyarette, 15 anlaşmanın 12'si Erdoğan ve Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin katılımıyla imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan anlaşmaları, "savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime" olarak tanımladı.

İki ülkenin merkez bankaları da swap (ikili para takası) anlaşmasını uzattıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.

Katar Emiri ile iki saat baş başa görüşen Erdoğan sonrasında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaretinde askerlere hitap etti.

Bu üs, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk büyük askeri üssü konumunda yer alıyor.

Burada konuşan Erdoğan, Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiklerini söyledi ve "Körfez ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

"Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

"Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz."

Ziyarette imza altına alındığı açıklanan anlaşmalar arasında şunlar da yer alıyor:

'Ekonomik fırsat' açıklamasını eleştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce Katar Dışişleri Bakanı'nın açıklaması muhalefetin tepkisini çekmişti.

Katarlı Bakan Es-Sani, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu ise aynı toplantıda gelen, "Katar'a, bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?" sorusuna yanıt verirken "gazetecinin çok karamsar bir tablo çizdiği" savundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Katar'a spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik." dedi.