Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt

27.06.2022 07:56

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirerek Türkiye'ye gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna "Uluslarası ilişkilerde ezeli ve ebedi düşmanlık olmaz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş ve Gürkan Zengin ile birlikte başta dış politika olmak üzere gündemdeki soruları yanıtladı.

"ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE EZELİ VE EBEDİ DÜŞMANLIK OLMAZ"

Programda, "Pek çok sert eleştiriden sonra özellikle Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan'la ilişkileri toparlıyoruz. Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt veren İbrahim Kalın'ın, "Uluslarası ilişkilerde ezeli ve ebedi düşmanlık olmaz. Yeri gelir bir ülkeyle savaşırsınız ama sonunda barış yaparsınız. Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu" ifadelerini kullanması dikkat çekti. İbrahim Kalın şunları söyledi:

"Bir başka ülkenin vatandaşlarının yargılanması söz konusu burada. O kişilerle ilgili Suudi Arabistan'da bir hukuki süreç oldu. Dediğim gibi bizim vicdanımızı rahatlatmayabilir. Hukuki açıdan baktığımızda 6076 uygulandı. Başka ülkeler de başka türlü girişimler de yapabilirdi. Bir iki yerde bireysel davalar açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?' sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

"AİLESİNİN BİR DAVA SÜRECİ OLMADI CEMAL KAŞIKÇI'NIN"

ABD'de başka yerlerde. Bizim bu davalara dahlimiz söz konusu olmaz. Ailesinin bir dava süreci olmadı Cemal Kaşıkçı'nın. Katılalım, katılmayalım bir hukuki süreç işletildi. Bir başka ülkenin vatandaşların yargılanması söz konusuydu. Bununla ilgili adli işlem yapıldı, orada 16 kişiyle ilgili mahkeme yapıldı ve cezalar verildi. Dolayısıyla hukuki olarak baktığımızda bu tarafı ihmal etmek lazım. Siyasi olarak bu mesele asla kabul edilebilir bir şey değil.

"KEMAL BEY'İN 'ÜÇ BEŞ KURUŞ YAPILDI' İFADESİ GERÇEKTEN SAKİL İFADE"

Türkiye sert tepki verdi, üzerine düşeni yaptı. Kemal Bey'in 'üç beş kuruş yapıldı' ifadesi gerçekten sakil ifade. Son tahlilde Suudi Arabistan bölgenin önemli aktöre. Bu olaya kadar bizim belli konularda görüş ihtilaflarımız olsa bile, böyle bir çatışma dönemine girmedik. Zaman zaman görüş ayrılıkları elbette olabilir ama ülkemizin çıkarlarını da düşünmek zorundayız. Türkiye'nin konumu, bölge ile ilişkileri, Suudi Arabistan ilişkilerini büyük fotoğrafı görmek zorundayız. Husumetle yönetemezsiniz dış politikaya."

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Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, İbrahim Kalın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Prens Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?' sorusuna yanıt - Son Dakika


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