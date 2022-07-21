Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı - Son Dakika
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Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı

21.07.2022 15:55
Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı

Erkek arkadaşıyla dans etmek isteyen genç bir kız, dengesini kaybetmesi nedeniyle çıplak kaldı. Yüksekten yere düşen kız, büyük bir kazayı da ucuz atlattı.

Erkek arkadaşıyla dans eden bir kız, tehlikeli bir figür sergilemek isterken ciddi bir kaza atlattı. Erkek arkadaşının omuzlarına atlamak isteyen genç kız, dengesini kaybetmesiyle birlikte yere yapışıyor.

ELBİSESİ AÇILDI

Genç kızın düşmesiyle birlikte elbisesi açılıyor. İç çamaşırlarıyla kalan kız ve arkadaşı bu anda büyük bir şok yaşıyor. Çevredekiler de bu anlara gülerek eşlik ediyor.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Ancak kızın videoda büyük bir tehlike atlattığı belirtildi. Dans konusunda uzman olmayan insanların böyle hareketler sergilemesinin tehlikeli olduğuna işaret edilirken, genç kızın büyük tehlike atlattığı aktarıldı.

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SON DAKİKA: Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı - Son Dakika
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