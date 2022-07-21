Erkek arkadaşıyla dans eden bir kız, tehlikeli bir figür sergilemek isterken ciddi bir kaza atlattı. Erkek arkadaşının omuzlarına atlamak isteyen genç kız, dengesini kaybetmesiyle birlikte yere yapışıyor.
Genç kızın düşmesiyle birlikte elbisesi açılıyor. İç çamaşırlarıyla kalan kız ve arkadaşı bu anda büyük bir şok yaşıyor. Çevredekiler de bu anlara gülerek eşlik ediyor.
Ancak kızın videoda büyük bir tehlike atlattığı belirtildi. Dans konusunda uzman olmayan insanların böyle hareketler sergilemesinin tehlikeli olduğuna işaret edilirken, genç kızın büyük tehlike atlattığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı - Son Dakika