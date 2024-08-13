4 yılda 17 bin dava açıldı! Kozmetik devi davacılarla dudak uçuklatan rakama uzlaştı - Son Dakika
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Dünya

4 yılda 17 bin dava açıldı! Kozmetik devi davacılarla dudak uçuklatan rakama uzlaştı

4 yılda 17 bin dava açıldı! Kozmetik devi davacılarla dudak uçuklatan rakama uzlaştı

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda 6 buçuk milyar dolarlık bir uzlaşma teklifi sunmuştu. Şirket, bu teklifin davacılar tarafından yeterli desteği topladığını açıkladı. Anlaşmanın onaylanması halinde, şirket, ''Kanserojen'' iddialarıyla ilgili yasal mücadelenin bir bölümünü kapatmış olacak.

13.08.2024 14:41
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ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla ABD'de açılan davalarda uzlaşmaya varmaya yönelik 6,48 milyar dolarlık bir plan önerisinde bulunmuştu. Davacılar, dev şirketin teklifini kabul etti.

YÜZDE 75'LİK ONAY ORANI AŞILDI

Johnson & Johnson'ın, ikonik bebek pudrası da dahil olmak üzere talk bazlı ürünlerinin kansere neden olduğunu iddia eden çok sayıda davayı çözmek için yaptığı 6,5 milyar dolarlık teklif için yeterli desteği topladığı bildirildi. Şirket, gerekli davacı desteğini sağlayarak, bir yan kuruluşunu iflas korumasına alma planıyla ilerlemek için gereken %75'lik onay oranını aştı.

Johnson & Johnson sözcüsü Clare Boyle, oy sayımı henüz sonuçlanmadığı için şirketin şu anda yorum yapamayacağını belirtti. Anlaşmanın onaylanması halinde, şirket tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olacak ve talk ürünleriyle ilgili bir dizi yasal mücadelenin bir bölümünü kapatmayı hedefleyecek.

NE OLMUŞTU?

Johnson & Johnson hakkındaki suçlamalar, 62 yaşındaki Jacqueline Fox adlı müşterisinin 2015'te yumurtalık kanserinden hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

Şubat 2017'de ABD'de Missouri eyalet mahkemesi, Jacqueline Fox'un ailesine 72 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ancak bu karar, temyize giden davada geri çekilmişti.

2018 yılına gelindiğinde Reuters, yayınladığı bir raporla Johnson & Johnson'ın talk pudrasında asbest olduğunu en az 1971'den bu yana bildiğini tüm dünyaya duyurmuştu.

O dönem şirketten yapılan yazılı açıklamada Reuters'ın raporu "tek taraflı, yanlış ve tahrik edici" olarak değerlendirilmişti.

Johnson & Johnson 2018 yılında Missouri eyaletindeki davayı kaybederek altısı yaşamını yitiren 22 kadına 4.69 milyar dolar tazminat ödemekle cezalandırılmıştı. Şirkete 4 yılda açılan dava sayısı 16 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

Dünya, Bebek, Hukuk, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 4 yılda 17 bin dava açıldı! Kozmetik devi davacılarla dudak uçuklatan rakama uzlaştı - Son Dakika

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