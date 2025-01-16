Suriye'nin çöllerinde halen varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ'ın uzantısı olan DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, Batı kamuoyunda endişe yaratan bir duyuruya imza attı.
Terör örgütü üyeleri, açık bir tehditte bulunarak, "2025 yılında hedef alınabilecek" festival ve etkinlikleri yayınladıkları posterde tek tek sıraladı.
Almanya merkezli Bild gazetesi DEAŞ'ın tehdidi sonrasında ülkede yetkililerin alarm durumunageçtiğini yazdı. Gazeteye konuşan bir savcı, "Tehlike giderek artıyor" derken, bir hükümet yetkilisi de, "Açıkçası bir ikilem içerisindeyiz. İnsanlar arasında panik yaratmak istemiyoruz fakat dürüst olmak gerekirse bir terör saldırısı riski halen mevcut" ifadelerini kullandı.
DEAŞ-K'nın yayınladığı listede Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, İtalya'daki Venedik Karnavalı, İrlanda'daki St. Patrick günü, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Cannes Film Festivali ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Opera Balosu yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar - Son Dakika
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