DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar

Dünya

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Suriye'nin çöllerinde halen varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ'ın uzantısı olan DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, Batı kamuoyunda endişe yaratan bir duyuruya imza attı.

2025 YILINDA HEDEF ALACAKLARI ETKİNLİKLERİ SIRALADILAR

Terör örgütü üyeleri, açık bir tehditte bulunarak, "2025 yılında hedef alınabilecek" festival ve etkinlikleri yayınladıkları posterde tek tek sıraladı.

"TEHLİKE GİDEREK ARTIYOR"

Almanya merkezli Bild gazetesi DEAŞ'ın tehdidi sonrasında ülkede yetkililerin alarm durumunageçtiğini yazdı. Gazeteye konuşan bir savcı, "Tehlike giderek artıyor" derken, bir hükümet yetkilisi de, "Açıkçası bir ikilem içerisindeyiz. İnsanlar arasında panik yaratmak istemiyoruz fakat dürüst olmak gerekirse bir terör saldırısı riski halen mevcut" ifadelerini kullandı.

LİSTEDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

DEAŞ-K'nın yayınladığı listede Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, İtalya'daki Venedik Karnavalı, İrlanda'daki St. Patrick günü, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Cannes Film Festivali ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Opera Balosu yer alıyor.