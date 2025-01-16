DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar - Son Dakika
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Dünya

DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar

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Terör örgütü DEAŞ tarafından yayınlanan bir posterde "2025 yılında hedef alınabilecek" festival ve etkinlikler tek tek sıralandı.

16.01.2025 19:36  Güncelleme: 19:58
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Suriye'nin çöllerinde halen varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ'ın uzantısı olan DEAŞ-K bağlantılı medya kuruluşları, Batı kamuoyunda endişe yaratan bir duyuruya imza attı.

2025 YILINDA HEDEF ALACAKLARI ETKİNLİKLERİ SIRALADILAR

Terör örgütü üyeleri, açık bir tehditte bulunarak, "2025 yılında hedef alınabilecek" festival ve etkinlikleri yayınladıkları posterde tek tek sıraladı.

"TEHLİKE GİDEREK ARTIYOR"

Almanya merkezli Bild gazetesi DEAŞ'ın tehdidi sonrasında ülkede yetkililerin alarm durumunageçtiğini yazdı. Gazeteye konuşan bir savcı, "Tehlike giderek artıyor" derken, bir hükümet yetkilisi de, "Açıkçası bir ikilem içerisindeyiz. İnsanlar arasında panik yaratmak istemiyoruz fakat dürüst olmak gerekirse bir terör saldırısı riski halen mevcut" ifadelerini kullandı.

LİSTEDE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

DEAŞ-K'nın yayınladığı listede Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Oktoberfest, İtalya'daki Venedik Karnavalı, İrlanda'daki St. Patrick günü, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Cannes Film Festivali ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Opera Balosu yer alıyor.

DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar
DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar

Festival, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya DEAŞ açık açık tehdit etti! Hedef alacakları etkinlikleri tek tek sıraladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Hasan Kiremitci:
    Ne Deaş ı Abd. nin suriyeden çekilmemesi için. Piskoloji bilinç altı yapılanması. 333 31 Yanıtla
    Seyfi Başoğlu:
    Helal olsun aradığım cevap bu işte halen ülkede düşünen saglıklı bireyler varmış demek ki 0 3
  • Remzi Ozdemir:
    Bunlar kesinlikle İsrail'e çalışıyorlar 288 21 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    abd yine baslatiyor kisacasi.. bakiyor isler istedigi gibi gitmiyor.. kuklalarini oynatmaya basliyor .. sonra sira bunlari bahane edip sekil ve ayar vermeye geliyor.. pkk pukakw sudur budur hepsi abd kuklalari. 197 19 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Bence Türkiyede hücre evleri var, devlet operasyo yapıyor bitiremedi, alın size islam inancındaki cihat anlayışı 2 2
  • ROZA BEBE:
    bu zalim örgüt ancak müslümanların olduğu yerde eylemler düzenler Allah kökünü kurutsun 197 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    abd ye yalakalık olsun diye beyanlar veriyorlar. 155 11 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Amerikanın kuyruğu yine iş başında bir diyer adıyla amerikanın ve israilin fareleri iş başında 135 10 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bunun çözümünü 5 yaşındaki çocuğa söylesen o bile cevap verir. ya arkadaş deaş kim, ABD ve İngiliz şrfszlerin kurduğu özelikle eski başkan yrrk Obamanın piyasaya sürdüğü bir kafir grup. silahı kesin bak bakayım DEAŞ kimmiş 116 11 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    işit köpekler 87 3 Yanıtla
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