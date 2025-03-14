DEAŞ\'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin duyurduğu son dakika gelişmesine göre, DEAŞ'ın Suriye ve Irak lideri olan ve dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak tanımlanan Abdullah Maki Musleh el-Rıfai öldürüldü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, DEAŞ'ın Suriye'deki ve Irak'taki lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Es-Sudani, Ebu Hatice lakabıyla bilinen Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin, ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu tarafından öldürüldüğünü söyledi.