DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek - Son Dakika
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Dünya

DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası ziyaretlerini sürdüren DEM Parti İmralı heyeti, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

10.02.2025 13:15  Güncelleme: 13:43
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DEM Parti'den yapılan açıklamada, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri, Irak'ın Erbil kentinde 16 Şubat Pazar günü Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

17 ŞUBAT'TA SÜLEYMANİYE'YE GEÇİLECEK

DEM Parti yaptığı görüşmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Heyet, 16 Şubat Pazar günü Hewlêr'de (Erbil) Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir.

İMRALI GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan'a iletilecektir" denildi.

İMRALI'YA BİLGİLENDİRME

Heyetin gerçekleştirdiği temaslar, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a iletildi. DEM Parti heyeti siyasi partilerin yanı sıra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasilerle görüşmüştü. Diğer yandan 42 ilde yapılan görüşmelerden oluşturulan bir rapor hazırlandı.

DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

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Son Dakika Dünya DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    inşallah güzel haberlerle dönersiniz Türkiye huzur istiyor refahlık istiyor güven istiyor bunu hep birlikte kenetlenerek başarıcaz 40 9 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Akıl mantık işi değil. Ne günlere kaldık Allahım. 17 19 Yanıtla
  • Rıdvan Öz:
    bahçeli de gitsin yanlarında 13 23 Yanıtla
  • Murat Ocak:
    gidin bi yere toplanın öyle halledelim sizi böyle kaçarak olmaz hevaller 14 7 Yanıtla
  • İsmail:
    reyisçim ama sayın bahçeliyide saygıyla selamlıyorum 10 8 Yanıtla
  • Ferhat eser:
    bir ülkücü olarak gurur duyuyorum. benim annem de kürttür Kürtlere bir faydamız olursa ne ala. mualla. hale jale bütün mahalle. iki bayrak iki dil iki lider Bahçeli ve Öcalan . 3 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dönüşünüz Olmasın Emiii 7 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Son Dönüşünüz Olsun ittti 5 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Terörsüz Türkiye için tek şart, teröristlerin silahları ile birlikte teslim olmalarıdır. Teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Teröristle müzakere etmek şehitlerin kemiklerini sızlatır, şehit yakınlarının incinmesine sebep olur. 1 0 Yanıtla
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