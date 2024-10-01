Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar - Son Dakika
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Dünya

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

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İran'dan ateşlenen yüzlerce füzeye karşı İsrail Hava Savunma Sistemi Demir Kubbe etkisiz kaldı. Başkent Tel Aviv'den gelen görüntülerde, füzelerin düştüğü anlar ve İsrail askerlerinin siper alırken görüldüğü anlar kameralara yansıdı.

01.10.2024 22:57  Güncelleme: 23:11
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İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu. İran'dan atılan füzelerin başkent Tel Aviv başta olmak üzere çok sayıda bölgeye düştüğü, Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

İSRAİL ASKERLERİNİN TEDİRGİN HALLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

İran'dan füzelerin ateşlenmesiyle Tel Aviv'de hava savunma sistemi Demir Kubbe devreye girdi. Ancak füze sayısının çok fazla olması nedeniyle sistemin yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda füzelerin isabet ettiği görüldü. Bazı görüntülerde ise füze saldırılarının ardından, İsrail askerlerinin yere kapanarak tedirgin halde siper aldıkları görüldü.

İRAN: OPERASYONUN İLK AŞAMASINDA YAKLAŞIK 200 FÜZE ATEŞLENDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik komisyonu ve Dış Politika Başkanı İbrahim Azizi, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Azizi, söz konusu saldırının Siyonist rejim için ciddi bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini belirterek, "Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendi. Mevcut bilgiler askeri hedeflerin büyük bir çoğunluğunun vurulduğu yönünde. Umarız Siyonist rejim, tekrar hesap hatası yapması veya yanlış eylemlerde bulunması halinde bu durumun tamamen yok olmasına yol açacağını anlamış olur" dedi. Azizi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun verdiği sözü yerine getirdiğini ve eğer yanlış hesap yapan bir ülke olursa cevabın daha da ağır ve yıkıcı olacağını belirtti.

"BU ZAMANA KADAR Kİ EN GÜÇLÜ SALDIRIYI YAPTIK"

Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise, "Hem Siyonist rejim hem de destekçileri, dikkatli olmalı ve Siyonist rejimin içinde bulunduğu bataklığa kendilerini sokmamalıdır. İsrail rejimine karşı bu zamana kadar ki en güçlü saldırıyı yaptık. Eğer rejim işgallerine devam ederse karşılaşacağı şey budur" dedi.

Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar
Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar

Tel Aviv, İsrail, Gündem, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Demir Kubbe error verdi! İşte İsrail askerlerinin siper aldığı anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Ahmet Kurtoğlu:
    yaw bırakın tedirginliği öldü deyin 1000 5000 İsrail askerleri öldü deyin 396 6 Yanıtla
    Erbil Doğru:
    Onlardan fazla geberdi de açıklamıyorlar. 1 1
    Murat Çevre:
    Ne harika haber olur be ???? 2 0
    Osman nuri öner:
    Ölmedi sanmasın kimse. Sayısını sayamadıkları için "2 yaralı var " yalanına sığındılar. 2 0
  • Mustafa karaca:
    İyide irandan gelen füzeler nereleri vurdu.palavra. 99 43 Yanıtla
    mehmet:
    sen ve senin savundukların ne b o k yiyor eyyyyyy demekden başka 2 0
    Tahsin Mehdevi:
    askeri tesisleri havaalanını stratejik noktaları vurdu ELHAMDULİLLAH, İsrail çok sıkı sansür uyguluyor, ama yarın çoğu gerçekler netleşir, düşmanın hezimetini görürüz inş 2 0
    Berhudar Arslan:
    aynen sözde 1 0
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    danisikli dövüş. boş arazileri vururlar. 96 31 Yanıtla
    Berhudar Arslan:
    aynen 0 1
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