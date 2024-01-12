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Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi - Son Dakika
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Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi

Demokratlar, Başkan Biden'ın Yemen'deki Husilerin hedeflerine yönelik askeri müdahalesinin Kongre onayı olmaksızın başlatılmasını anayasaya aykırı buldu. Temsilci Ro Khanna ve diğer Demokrat temsilciler, Biden'ın Ortadoğu'daki çatışmaya dahil olmadan önce Kongre'ye danışması ve onay alması gerektiğini belirtti.

Demokratlar, Biden\'ın Yemen\'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi
12.01.2024 - 11:56,
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Demokratlar, Başkan Biden'ın Yemen'deki Husilerin hedeflerine yönelik askeri müdahaleyi, Kongre onayı olmaksızın başlatmasının anayasaya aykırı olduğunu savunarakgünü Başkan Biden'e tepki gösterdi.

Temsilci Ro Khanna, Twitter'da yaptığı açıklamada, Başkanın Amerika'yı Ortadoğu'daki çatışmaya dahil etmeden önce kongreye sorması ve onay alması gerektiğini söyledi.

Ro Khanna, şu açıklamayı yaptı;Başkan'nınYemen'deki saldırıları anayasaya aykırıdır. Bir aydan fazla bir süre boyunca bunları planlamak için uluslararası bir koalisyona danıştı, ancak Anayasa'nın 1. maddesinin gerektirdiği yetkiyi almak için hiçbir zaman Kongre'ye gelmedi. Körfezdeki müttefiklerimizi dinlemeli, gerilimi düşürmeye çalışmalı ve yeni bir Orta Doğu savaşına girmekten kaçınmalıyız.

Khanna'ya benzer şekilde, Temsilci Val Hoyle (D-Ore.) tweet attı: "Bu hava saldırıları Kongre tarafından ONAYLANMAMIŞTIR. Anayasa açıktır: Kongre'nin yurtdışındaki çatışmalara askeri müdahaleyi yetkilendirme yetkisi vardır. Her başkan, önce Kongre'ye gelmeli ve askeri yetki için başvuruda bulunmalı, parti fark etmeksizin."

Kongresel İlerici Kaucuk Başkanı olan Temsilci Pramila Jayapal (D-Wash.), ABD ve Birleşik Krallık liderliğindeki bombardıman kampanyasını "Anayasal olarak kabul edilemez bir ihlal" olarak nitelendirdi.

"Madde 1, askeri eylemin Kongre tarafından yetkilendirilmesini gerektirir," diye açıkladı.

Temsilci Mark Pocan (D-Wis.), Biden'ın Yemen'deki eyleminin ABD'yi "Kongre yetkisi olmadan başka bir onlarca yıl sürecek bir çatışmaya sürükleyebileceği" korkusunu ifade etti.

"Beyaz Saray'ın bu hava saldırılarına devam etmeden önce Kongre ile çalışması gerekiyor," diye ifadeetti.

Aşırı sol "Squad" üyesi olan Temsilci Cori Bush (D-Mo.), hava saldırılarını "illegal" olarak nitelendirdi ve 81 yaşındaki başkanı "bombalamayı durdurmaya " çağırdı.

Daha önce Biden'ı Filistinlilere karşı "soykırımı" desteklemekle suçlayan Temsilci Rashida Tlaib (D-Mich.), Yemen saldırısını da kınadı.

"Amerikan halkı, bitmeyen savaştan bıkmış durumda," diye tweet attı ve hava saldırılarını anayasaya aykırı olarak nitelendirdi.

Yemen'e yönelik saldırılar, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik bir dizi insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından geldi.

Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi
Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi
Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Demokratlar, Biden'ın Yemen'e askeri müdahale emrini anayasaya aykırı bulup tepki gösterdi - Son Dakika


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