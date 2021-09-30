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Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları - Son Dakika

Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları

30.09.2021 23:03
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları, System.String[]

Dr. Cameron Shaw'ın ölen bir kadının beynini parçalayarak, ölürken ne olduğunu anlamaya çalıştığı deneyi yeniden gündem oldu. Shaw, insanın öldüğü sırada beyne giden kan akışının kesilmesi nedeniyle bir ışık geldiğini ve insanın hatırlarının gözünün önünden geçtiğini ifade etti. Hatta beynin ölümden sonra 10 dakika daha canlı kaldığı ortaya çıktı.

Bilim dünyasının en çılgın deneyleri arasında gösterilen Dr. Cameron Shaw'ın beyin parçalama deneyi, yeniden gündem oldu. 2017 yılında insanların öldükleri anda neler yaşadığını ortaya koymak için bir deney gerçekleştiren Shaw, ölmüş kadının beynini parçaladı.

"20 SANİYE İÇİNDE KONUŞAMAZ HALE GELİYORUZ"

Vücudu bir makineye benzetecek olursak Dr. Cameron Shaw bu makinenin işleyişini ve beynin nasıl öldüğünü açıkladı. Shaw, "Benlik algımız, espri anlayışımız ve ileriyi düşünebilme yeteneğimiz; bunların hepsini 10-20 saniye içerisinde yitiriyoruz. Ardından, kansız kalan beyin hücreleri yayıldıkça, hafızadan ve dil kabiliyetlerinden sorumlu bölgeler devre dışı kalır" dedi.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR"

Dr. Cameron Shaw, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Tecrübelerimize dayanarak tünel görüşünün beyindeki ani kan kaybından kaynaklandığını biliyoruz. Bayılırken fark edeceğiniz ilk şey görüşteki azalma ve sonrasında gözlerin kararmasıdır. Aynı durumun ölüm için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz çünkü ikisinde de beyne yeterince kanın iletilemediği aynı mekanizma geçerli.

Ölürken ilk fark ettiğini şey siyahlıktır. Daha sonra vücudunuz daralmaya ve içine kapanmaya başlar. Ölüme yakın kişilerin söyledikleri, zihinlerinin onlara oynadığı bir oyundan ibaret.

Ölüm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları - Son Dakika
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