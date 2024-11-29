Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı - Son Dakika
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Dünya

Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı

Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı

Maldivler'de korkunç bir olay yaşandı. Hulhumale Adası'nda dalış yapan bir Çinli turist, köpekbalığının saldırısına uğradı. Kameralara yansıyan görüntülerde, köpekbalığının turistin başını ısırarak yutmaya çalıştığı anlar görülüyor. Mucizevi bir şekilde kurtulan turist hastaneye kaldırıldı ve çok sayıda dikiş atıldı. Yetkililerin açıklamasına göre, turistlerin yasadışı yem kullanarak köpekbalıklarını bölgeye çektiği tahmin ediliyor. Bu tür saldırıların bölgede nadir görüldüğü belirtildi.

29.11.2024 10:10
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Maldivlerde yaşanan korkunç olayda, kaplan köpekbalığının bir dalgıca saldırı anı kameralara yansıdı. Başkent Male yakınlarındaki Hulhumale Adası'nda meydana gelen olayda, bir turist ölümden döndü.

Görüntülerde, köpekbalığının dalış noktasında turistin arkasından yaklaşarak başını ısırdığı ve onu sallayarak yutmaya çalıştığı görülüyor. Turist mucizevi bir şekilde kurtuldu ve çaresizce yüzerek uzaklaşmayı başardı.

15 Kasım'da gerçekleşen olayda Çinli turistin hastaneye kaldırıldığı ve çok sayıda dikiş atıldığı bildirildi. Sosyal medyada viral olan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Yetkililere göre, grubun sürat teknesi kullanarak adaya ulaştığı ve köpekbalıklarını çekmek için yasadışı yem kullandığı düşünülüyor. Bölge, köpekbalığı dalışı için popüler bir nokta olmasına rağmen, Maldivler'de köpekbalığı saldırıları nadir görülüyor.

Nisan ayında da benzer bir olay yaşanmış, Noonu Atolü'nde bir turist köpekbalığı saldırısında ağır yaralanmıştı. Lüks bir tatil köyünde kalan turist, masmavi sularda yüzerken köpekbalığının saldırısına uğramış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti.

Son olarak ortaya çıkan başka bir videoda ise bir dalış grubuna yönelik köpekbalığı saldırısı görüntülendi. Köpekbalığı, dalgıçlara art arda saldırarak ciddi yaralanmalara neden oldu.

Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı
Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı
Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı
Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı

Avustralya, 3-sayfa, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Deniz altında korkunç olay: Köpek balığı dalgıcın kafasını ısırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Celal Özdemir:
    Kendi düşen ağlamaz keşke koparsaydı 5 11 Yanıtla
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