Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da 4 balıkçı, denizde buldukları şişedeki sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti. 2 balıkçının ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade ediliyor. Sri Lanka Donanması olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

30.06.2024 09:10
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Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti. Sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının durumunun kritik olduğu bildirildi.

BÖLGEDEKİ MESLEKTAŞLARINA DA VERMİŞLER

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

EKİPLER OLAYI DERİNLEMESİNE ARAŞTIRIYOR

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.

Güney Asya, Sri Lanka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ZAFER YILDIZ: Kendi Dışkısını Yiyen Profesörler Var Balıkçının Bilmediği Sıvıyı İçmesimi Garip Geldi? 49 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: denizden babam çıksa yerim lafida böylece tarih oldu 39 6 Yanıtla
    Okay Örüm: Yeme başka içme başka. 39 3
  • GÖKHAN DUMAN: tabiki vadeleri yetince şişe filan bahane olmuş ömürleri dolmuş ne yapacaksın ???? 12 8 Yanıtla
    kamer tekeş: cik 5. kata,at kendini aşagiya mesela biz de vadesi gelmis atlamasi filan bahane deriz! 0 0
  • Bülent Tan: ne cesaret 15 1 Yanıtla
  • Mahmut null: Alkol tuketenlerin dikkatine sonuç ortada ?? 11 4 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: ne insanlar var abi ya... 11 2 Yanıtla
  • hüseyin null: Kaçak Rakıdır o 7 2 Yanıtla
  • metehan Aşçı: meraktan içmişlerdir 6 1 Yanıtla
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