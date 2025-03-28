Deprem sırasında havuzdan taşan sular insanları önüne katıp sürükledi

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük iki deprem coğrafyayı beşik gibi sallarken 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı anında kaydedilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.
Yolların yarıldığı, çok sayıda binanın yerle bir olduğu Myanmar'da ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybederken cunta yönetimi 6 bölgede acil durum ilan etti.
7,7'lik deprem anında kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Sarsıntı sırasında metrelerce yükseklikteki gökdelenin tepesinde bulunan havuzlardaki sular taşarak yolda yürüyen insanları önüne katıp sürükledi. Yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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