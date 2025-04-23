İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedilirken, şiddetli sarsıntıyı canlı yayında yakalanan program sunucuları ve konukları depremi canlı yayında yaşadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
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