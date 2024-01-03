Depremin 64 can aldığı Japonya\'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu

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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Depremin vurduğu bölgede bugün bir başka felaket daha yaşanırken, Wajima Şehri'ni vuran yıkıcı heyelan evlerin bir çoğunu yuttu.

JAPONYA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen depremler meydana geldi. Yarımada bölgesinde 3 Ocak yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı. Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

TOPRAK KAYMASI UYARISI

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi. Noto Yarımadası'na yönelik verilen aralıklı yağmur yağışı tahminleri sonrası, bölgede olası toprak kaymalarına karşı uyarılar verildi.

HEYELAN BÖLGEDEKİ BİRÇOK EVİ YUTTU

Uyarılar sonrası bugün bölgede korkunç bir gelişme daha yaşandı. Wajima Şehri'ni vuran yıkıcı heyelan, bölgedeki evlerin neredeyse hepsini yuttu. Korku filmlerini aratmayan görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.