Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı

Geniş Video İzle

Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Intelink platformunda cinsel içerikli mesajlar paylaştıkları ve cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi konuları tartıştıkları iddia edilen 100'den fazla istihbarat görevlisi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından işten çıkarıldı. İddialar, muhafazakâr aktivist Christopher Rufo tarafından gündeme getirildi.

27.02.2025 14:28  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard, devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar gönderdikleri iddiasıyla 100'den fazla istihbarat görevlisini işten çıkardı.

Görevliler, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) "Intelink" platformunda cinsel içerikli mesajlar paylaşmak ve cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi konuları tartışmakla suçlanıyor. İddialar ilk olarak muhafazakâr aktivist Christopher Rufo tarafından ortaya atıldı ve daha sonra The New York Times tarafından haberleştirildi.

Fox News'e konuşan Gabbard, bu durumu "güvenin ciddi şekilde ihlali" olarak nitelendirdi ve görevlilerin platformu kullanırken pervasız davrandıklarını belirtti. "Temizlik yapmak" ve "yolsuzluğu kökünden kazımak" sözü veren Gabbard, bu adımların devlet kurumlarına olan güveni yeniden sağlayacağını ve kurumların siyasallaştırılmasına son vereceğini açıkladı.

Gabbard'ın sözcüsü Alexa Henning, sohbet odalarına katılan görevlilerin tespit edilmesi için tüm istihbarat kurumlarına bir bildiri gönderildiğini duyurdu. Bu kişilerin güvenlik izinleri iptal edilecek ve işten çıkarılacak. Cevap için son tarih Cuma günü olarak belirlendi.

NSA ise yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu personeli tarafından yapılan uygunsuz tartışmaları gösterdiği anlaşılan gönderilerin farkındayız. İstihbarat Topluluğu işbirliği platformları, görev sonuçlarını ilerletmek için tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Daha önce Demokrat Parti'den Hawaii milletvekili olan Gabbard, 2022'de partisinden ayrılmış ve kısa süre önce Trump'ı destekleme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde 52'ye karşı 48 oyla Senato'dan onay aldı.

Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100\'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • monşer null:
    KraL Adam Trump 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.