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İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 07:34

Gazze'ye 13 gündür bomba yağdıran İsrail'de devlet televizyonu, ordunun Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Kara harekâtının, savaşın ''Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki'' ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

SINIRDA 3 GÜNDÜR ÇATIŞMA YAŞANMADI

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

SAVAŞIN İKİNCİ AŞAMASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

NETANYAHU ASKERLERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sol 2), Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e sızarak saldırılar düzenlediği, ülkenin güneyindeki Be'eri ve Kfar Aza yerleşimlerini ziyaret etti. Gazze yakınlarındaki bu yerleşimlerde incelemelerde bulunan Netanyahu, buradaki askerleriyle buluşarak sohbet etti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti. Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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