Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

"ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Muhaliflerin kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği başkent Şam'da Suriye ordu güçleri Uluslararası Havalimanı'nı terk ederken Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

"HÜKÜMETİ DEVRETME KONUSUNDA DESTEK VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından kritik bir açıklama yapan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali ise "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" demişti.

SİLAHLI MUHALİFLERLE EVDEN ÇIKTI

Yaptığı çağrının ardından Gazi El Celali'nin evinden çıkıp iktidarı muhaliflere devretmek üzere Şam'daki bir otele gittiği anın görüntüleri dikkat çekti. Celali'nin, iki yanında eli silahlı muhalifler eşliğinde evinden çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.