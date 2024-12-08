Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı - Son Dakika
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Dünya

Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren silahlı muhalif gruplar ülkedeki kontrolü tamamen ele geçirirken, Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali Esad'ın ülkeden kaçışının ardından geçiş hükümetiyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Gazi El-Celali'nin evinden çıkıp iktidarı muhaliflere devretmek üzere Şam'daki bir otele gittiği anın görüntüleri dikkat çekti.

08.12.2024 10:49
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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi.

"ESAD REJİMİ DÜŞTÜ"

Muhaliflerin kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği başkent Şam'da Suriye ordu güçleri Uluslararası Havalimanı'nı terk ederken Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

"HÜKÜMETİ DEVRETME KONUSUNDA DESTEK VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından kritik bir açıklama yapan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali ise "Evimdeyim, hükümeti devretme konusunda destek vereceğim. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" demişti.

SİLAHLI MUHALİFLERLE EVDEN ÇIKTI

Yaptığı çağrının ardından Gazi El Celali'nin evinden çıkıp iktidarı muhaliflere devretmek üzere Şam'daki bir otele gittiği anın görüntüleri dikkat çekti. Celali'nin, iki yanında eli silahlı muhalifler eşliğinde evinden çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    isterse yardımcı olmasın. asgari ücret görüşmelerine de OSO nün katilmasini istiyorum ancak onlar alır işçinin hakkını 17 26 Yanıtla
  • ZaZa null:
    Zamanında baraj meselesi yüzunden savaş durumuna geldigimiz suriyeye hareket planlayan genel kurmay 5 saatte şam'a kadar ilerleriz dediğinde sözde aydın çevre attığı başlıklarla dalga geçiyordu hiç unutmam. Demekki bizim duzenli orduya 5 saat bile çok olurmuş 27 3 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Borumu Alirizda girerirzde. Eset denyosu kayip 9 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Emperyal güçler Ortadoğu’yu hamur gibi yoğurmaya devam ediyor Neye sevinmeliyiz? Hangi zafer? Persepolis çizgi romanını bir kez daha okumanın tam zamanı Sırada kim var? sorusunun cevabına odaklanmak gerek 7 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    MUZay denyosu nerdesin lavuk sana gelsin bu zafer 3 2 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    82 suriye 0 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Zamane çocuk muzay da düştü ?? 0 0 Yanıtla
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