Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'a bağlı askerler teker teker Suriye için kurulan yeni orduya katılırken firari bir asker korkunç bir sonla karşılaştı. Suriye Ordusu Eski Tuğgenerali, HTŞ tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Görüntülerde askerin cüzdanından çıkardığı kimliğini göstermeye çalışırken mermilerin hedefi olduğu anlar yer aldı.

31.01.2025 09:37
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Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin çöküşü, ülkede yeni bir dönemin kapısını aralarken, devrik lider Beşar Esad'a bağlı askerlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Devrik lider Beşar Esad'a bağlı eski askerler, Suriye'nin yeniden inşası için kurulan yeni orduya teker teker katılmaya başlarken, firar eden bir asker için süreç korkunç bir şekilde son buldu.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Esad rejiminde Tuğgeneral olarak görev yapan eski bir asker, Suriye'de rejimi deviren silahlı muhaliflerin başını çektiği Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Eski Tuğgeneralin vurulduğu anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KİMLİĞİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın yaşandığı anlara dair yayınlanan görüntülerde, Suriye Ordusu'nun eski Tuğgenerali olduğu belirtilen kişinin saldırganlara karşı direnç göstermediği ve cüzdanından çıkardığı kimliği ile kim olduğunu açıklamaya çalıştığı görüldü. Ancak saldırganlar, herhangi bir diyaloga girmeden kurşun yağdırdı.

Devrik lider Esad\'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Tuğgeneral, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • RECEP null:
    ne değişti sadece taraflar değişti ölüm aynı 119 31 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Bunlarda Irak'ın saddamı Libya'nın Kaddafi'yi Mısır'ın mübareği aradığı gibi esadı mumla arayacaklar anlaşılan 34 92 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Gelen gideni aratacak. 61 61 Yanıtla
  • Hasan 78:
    Ekdiğini biçti..... 100 18 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Sizin ne farkınız var bir diktatör gitti diğeri geldi. Üzerinde silah yok sana saldırmamış kimliğini göstermeye çalışıyor. Çekip vuruyorsun merak etmeyin ne ekersen onu biçersin gün gelir o namlu sana döner. 63 43 Yanıtla
  • Hidayet Ballı:
    Esed'in yaptırdığı zulmü görünce, bunlar gibi teslim olmayan asker veya sivil farketmez sonlarının aynı olması lazım 56 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tanrı Günahlarını affetsin 19 30 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Isıt la bunun arasında tek fark yok ziyanin desteklediği adamlar 8 21 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Hiç kimsenin lambası sabaha kadar yanmaz Mutlaka sönecek. Yaptıklarıyla karşılaşırsın Mutlaka bir gün 19 0 Yanıtla
  • Muzaffer Fidan:
    elinize sağlık yiğitler 6 1 Yanıtla
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