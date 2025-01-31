Devrik lider Esad\'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

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Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin çöküşü, ülkede yeni bir dönemin kapısını aralarken, devrik lider Beşar Esad'a bağlı askerlerin geleceği belirsizliğini koruyor. Devrik lider Beşar Esad'a bağlı eski askerler, Suriye'nin yeniden inşası için kurulan yeni orduya teker teker katılmaya başlarken, firar eden bir asker için süreç korkunç bir şekilde son buldu.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Esad rejiminde Tuğgeneral olarak görev yapan eski bir asker, Suriye'de rejimi deviren silahlı muhaliflerin başını çektiği Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Eski Tuğgeneralin vurulduğu anlara ilişkin görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KİMLİĞİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olayın yaşandığı anlara dair yayınlanan görüntülerde, Suriye Ordusu'nun eski Tuğgenerali olduğu belirtilen kişinin saldırganlara karşı direnç göstermediği ve cüzdanından çıkardığı kimliği ile kim olduğunu açıklamaya çalıştığı görüldü. Ancak saldırganlar, herhangi bir diyaloga girmeden kurşun yağdırdı.