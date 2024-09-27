Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü - Son Dakika
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Dünya

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan\'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail'in Lübnan'ın güney bölgesinde yoğunlaştırdığı hava saldırıları Suriye'ye de sıçradı. İsrail uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 5 Suriye askeri hayatını kaybetti.

27.09.2024 14:08
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Filistin ve Lübnan'da soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, hedefini kuzeye doğru genişletiyor. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in bugün erken saatlerde Şam kırsalında Suriye-Lübnan sınırındaki bir askeri bölgeyi hedef alan saldırısında 5 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu.

HİZBULLAH, ESAD YÖNETİMİNİ DESTEKLİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre; şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Hizbullah'ın Esad yönetimini desteklediği biliniyor.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

ZAMANLAMASI MANİDAR

Saldırı, İsrail ordusunun "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a silah aktarmak için kullanılan Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı" vurduğunu açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin "Düşman İsrail, Suriye-Lübnan sınırındaki Kfar Yabus yakınlarındaki askeri mevzilerimizden birine hava saldırısı düzenledi" dedi.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

"SALDIRILAR ARTACAK"

İsrail Savunma Bakanı, son günlerde roketli saldırıların hedefi olan Safed kentini ziyareti sırasında İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıların arttıracağını ifade etti.Gallant, "Kuzeydeki şehre güvenliği getirmek ve tahliye edilenleri güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için planladığımız bu çabayı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurular: 5 asker öldü

"SAVAŞI BİTİRİN, ANLAŞMAYI İMZALAYIN"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan protestocular BM Genel Merkezi önünde toplandı. Kendilerini Filistin topraklarındaki işgal ve savaş karşıtı bir duruş sergileyen Yahudiler olarak tanımlayan kalabalık grup, İsrail'den gelen başbakan Netanyahu'yu protesto etti. Toplanan gruba hitap eden bir konuşmacı, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve Netanyahu'nun İsraillilere yalan söylediği gibi BM konuşmasında dünyaya yalan söyleyeceğini ifade etti. Konuşmacı, "Çocukları öldürmeyi bırakın, savaşı bitirin, anlaşmayı imzalayın, rehineleri eve getirin. Askeri bir çözüm yok" dedi.

Güncel, Suriye, İsrail, Lübnan, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mehmet Yılmaz:
    cevap versene Esed es 300ler nerde ancak konuşuyor boş 149 13 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    Esad'ın düşmanlarına her türlü destehi verdiniz. Esad'ı zayıflatmak için elinizden geleni yaptınız..Gerçekten Esad'ı ve Suriye'yi zayıflatmak kimin işine yaradı.kumin ekmeğine yağ durdunuz trollll 2 3
  • celal doğan:
    Esat anca kendi halkını öldür 128 11 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Amerika kurtarsın şimdi seni Suriye Birde Türkiye ile görüşmek istemiyor.Zaten akıllı olsa Esad Suriye bu halde olmazdı.Fazla kurcalamamak lazım bizde Amerika diliyle Endişeliyiz diyelim geçelim. 80 13 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    Sıkıntı yok onlar gelsin Akdeniz Dökülmek istiyorlarsa burdayız Atalarımızdan ne ögrendiysek onu uygularız Allah Var Gam Yok 83 7 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    Gelsin bakalım bekliyoruz… 70 13 Yanıtla
  • mustafa kurt:
    Git gide bu pislik dünyaya meydan okuyacak ikinci Nemrut 68 9 Yanıtla
    M. Yudal:
    nemrutların sonu belli.. 3 0
  • Batuhan Mehmet Yapıcı:
    Bop tıkır tıkır. 62 10 Yanıtla
    Emir Konez:
    işte yorum. gerisi boş yorum. 0 0
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