Dinozor sandığı dev balıkla 25 dakika boyunca mücadele edip karaya çıkardı - Son Dakika

Kanada'da bulunan British Columbia'daki Fraser Nehri'ne balık tutmaya giden Braeden Rouse, kendini korku dolu bir maceranın tam ortasında buldu.

25 DAKİKA DİRENDİ

Rouse, balık tutmaya çalışırken oltasına takılan ve yaklaşık 2,5 metrelik boyunda olan dev balıkla boğuşmaya başladı. Genç, kanosuna atlayıp karaya çıkana kadar 25 dakika boyunca balıkla savaşmak zorunda kaldığını anlattı.

"İLK BAKIŞTA DİNOZOR ZANNETTİM"

Kurtulduktan sonra yaşadıklarını anlatan Rouse, "Büyük olduğunu biliyordum. Hareket etmeye başlar başlamaz, 'Tamam, kanoma atlamam gerekiyor' dedim. Beni akıntıya doğru çekmeye başladı ki bu ilginç. Onunla nehirde yaklaşık 25 dakika mücadele ettim ve sonunda balığı yordum. Şahsen herhangi bir video veya fotoğrafta olduğundan çok daha büyüktü; sadece kafasının boyutu, benimkinin iki katıydı. İlk bakışta ben onu dinozor zannettim. Sinir bozucuydu ama heyecan vericiydi" dedi.