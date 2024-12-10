Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından diplomasi trafiği de hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile görüştüğünü açıkladı.
Bugün yapılan görüşmede Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'de yaşanacak olası gelişmeler ele alındı. MSB'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Dünya › Diplomaside Suriye trafiği! Bakan Yaşar Güler'den kritik görüşme - Son Dakika
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