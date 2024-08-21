Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı - Son Dakika
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Dünya

Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı

Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı

İsveçli Karolina Olsson, 14 yaşında uykuya dalıp 46 yaşında uyanarak 'uyuyan güzel' olarak tanındı. 1876'da diş ağrısı sebebiyle yatağa yatırılan Karolina, tam 32 yıl sonra, 1908'de uyanabildi. Bu süre zarfında birçok doktor tarafından incelendi ancak uyandırılamadı. Uyandığında ise 32 yıllık süreci hatırlamadığı ve kardeşlerini tanımadığı belirtildi. Uyandıktan sonra Karolina 42 yıl daha yaşadı ve 1950'de hayata gözlerini yumdu. Hikayesi hala gizem ve merakla çevrili.

21.08.2024 11:09
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İsveçli Karolina Olsson, gerçek hayattaki 'uyuyan güzel' olarak tanındı. Hikayeye göre, 14 yaşında uykuya dalan Karolina, 46 yaşında uyandı.

Karolina, 29 Ekim 1861'de beş kardeşin tek kız çocuğu olarak dünyaya geldi. 14 yaşına kadar normal bir hayat sürdü. Ancak 1876'da bir gün eve şişmiş yüzü ve dayanılmaz bir diş ağrısıyla döndü. Ailesine buz tutmuş bir nehri geçerken kaydığını söyledi. Ağrı dayanılmaz hale gelince ailesi onu yatağa yatırdı. Bilmiyorlardı ki, Karolina 1908'e kadar uyanmayacaktı.

Başlangıçta endişeli ailesi ve komşuları bir doktor çağıracak parayı topladı, ancak Karolina'yı uyandıramayınca düzenli kontroller yapmakla yetindiler.

Zamanla, Karolina'nın durumu değişmedi. Hastaneye götürülüp uyandırmak için vücudundan elektrik geçirildiğinde bile durum aynıydı. Çeşitli alanlardaki doktorlar, bilinen uyku bozukluklarına uymayan bu durumu açıklayamadı.

Karolina'nın annesi yıllar boyunca ona bakmaya devam etti, uyurken süt içirdiği söylenir. Annesi 1905'te vefat edince Karolina'ya bakmak için bir hizmetçi tutuldu.

Üç yıl sonra, hizmetçi Karolina'nın odasından garip sesler duydu. Yukarı koştuklarında, artık 46 yaşında olan kadını odada sendeleyerek dolaşırken ve ağlarken buldular. Karolina'nın uyuduğu 32 yılı hatırlamadığı ve artık kardeşlerini tanımadığı söylenir.

İlginç bir şekilde, Karolina yatay geçirdiği yıllardan fazla etkilenmemişti. Birkaç hafta içinde gücünü ve konuşma yeteneğini geri kazandı. Bu durum, bazılarının Karolina'nın gerçekten uyuyup uyumadığını veya tüm olayın, her ne sebepten olursa olsun, Karolina'yı dünyayla etkileşimden korumak için düzenlenmiş karmaşık bir oyun olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

İsveçli psikiyatrist Harald Fröderström, Karolina'nın travmatik bir olay sonucu bir tür psikoz yaşamış olabileceğine inandığını belirtti, ancak hikayesi hala gizem ve merakla çevrili.

Uyandıktan sonra Karolina 42 yıl daha yaşadı ve 1950'de hayata gözlerini yumdu.

Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı
Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı

Dünya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diş ağrısı sebebiyle 14 yaşında uyuyan genç kız, 32 yıl sonra uyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • YoH null: falan filan inter milan 27 1 Yanıtla
  • Murat: buna anca ateistler inanır.!!!! 14 5 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: bu insan rüyasinda yemekmi yiyordu insanlarla dalga geçmeyin kardeşim. 15 2 Yanıtla
  • güngör SAĞ: allah allah allaaaah ferhat yokkmu yorumlarda göremedim 6taş'lıyı pardon 8taş'lıyı 10 2 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti: Sırf haber yapmak için haber yapılır mı? Eeee bunun günümüzle ne alakası var? Saçma sapan bir haber? 5 0 Yanıtla
  • Emin çetiner: Vay be 3 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Keloğlan ile Aykız hikayesi olmuş mübarek 2 0 Yanıtla
  • Ali boz: ne var ki bunda ,biz de toplum olarak yıllardır uykudayiz..uyanamadik 2 0 Yanıtla
  • Sedat Ülgen: Belki astral seyahate çıkmıştı. 0 0 Yanıtla
  • Ismail Aynebek: Ashab elkahıf ı Allah korudu bunu da Allah korumuş olabilir ama 75 yıl önce ne elektrik var nede kamara kaydı var nasıl oluyor da fotoğrafları duruyor 0 0 Yanıtla

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