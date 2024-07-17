Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

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Yeni bir video, dünya ile şimdiye kadar hiç temas kurmamış Mashco Piro kabilesinin Peru'nun ücra bir bölgesindeki nehir kıyısında mızrak salladığını gösteriyor. Bu görüntüler, kabilenin yaşam alanının ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında olduğu endişeleri arasında ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük temas kurulmamış kabilesi olduğu düşünülen Mashco Piro üyeleri, peştamal giymiş, uzun saçlı ve çıplak ayaklı halde görülüyor. Görüntülerde grup üyeleri mızrak taşıyor, konuşuyor ve eşya taşıyor.

Uzmanlar, kabilenin ağaç kesimi nedeniyle yaşam alanlarından daha sık çıktığından endişe ediyor. Survival International, son günlerde birçok kabile üyesinin ağaç kesicilerin varlığından dolayı ortaya çıktığını bildiriyor.

Survival International direktörü Caroline Pearce, görüntülerin kabilenin ağaç kesicilerin operasyonlarına yakın yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Birkaç ağaç kesim şirketi, Mashco Piro'ların yaşadığı bölgede faaliyet gösteriyor. Bir şirket, 200 kilometreden fazla yol inşa etti.

Yerel yetkililer, kabilenin toprak haklarının korunması gerektiğini vurguluyor. Survival International, ağaç kesim şirketlerinin sertifikalarının iptal edilmesini istiyor.

Mashco Piro'lar ayrıca Brezilya sınırında da görüldü. Yetkililer, kabilenin ağaç kesicilerden kaçtığını ve sürekli hareket halinde olduğunu belirtiyor.