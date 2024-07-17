Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Geniş Video İzle

Peru'nun ücra bir bölgesinde yaşayan ve dünya ile temas kurmamış Mashco Piro kabilesi, ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında. Kabile üyeleri, video görüntülerinde mızrak taşıyor, konuşuyor ve eşya taşıyorlar. Kabilenin yaşam alanının ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında olduğu endişeleri arasında ortaya çıkan bu görüntüler, dünya genelinde endişe yarattı. Direktör Caroline Pearce, görüntülerin kabilenin ağaç kesicilerin operasyonlarına yakın yaşadığını gösterdiğini belirtiyor.

17.07.2024 13:41  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir video, dünya ile şimdiye kadar hiç temas kurmamış Mashco Piro kabilesinin Peru'nun ücra bir bölgesindeki nehir kıyısında mızrak salladığını gösteriyor. Bu görüntüler, kabilenin yaşam alanının ağaç kesimi nedeniyle tehdit altında olduğu endişeleri arasında ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük temas kurulmamış kabilesi olduğu düşünülen Mashco Piro üyeleri, peştamal giymiş, uzun saçlı ve çıplak ayaklı halde görülüyor. Görüntülerde grup üyeleri mızrak taşıyor, konuşuyor ve eşya taşıyor.

Uzmanlar, kabilenin ağaç kesimi nedeniyle yaşam alanlarından daha sık çıktığından endişe ediyor. Survival International, son günlerde birçok kabile üyesinin ağaç kesicilerin varlığından dolayı ortaya çıktığını bildiriyor.

Survival International direktörü Caroline Pearce, görüntülerin kabilenin ağaç kesicilerin operasyonlarına yakın yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Birkaç ağaç kesim şirketi, Mashco Piro'ların yaşadığı bölgede faaliyet gösteriyor. Bir şirket, 200 kilometreden fazla yol inşa etti.

Yerel yetkililer, kabilenin toprak haklarının korunması gerektiğini vurguluyor. Survival International, ağaç kesim şirketlerinin sertifikalarının iptal edilmesini istiyor.

Mashco Piro'lar ayrıca Brezilya sınırında da görüldü. Yetkililer, kabilenin ağaç kesicilerden kaçtığını ve sürekli hareket halinde olduğunu belirtiyor.

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dünya, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Şakir Birinci: Keşke onlar'dan biri olsam. 24 2 Yanıtla
    Mehmet Gultekin: keşke 14 0 Murat Çevre: Konum atsalar da gitsek 12 0
  • Beykozlu: Elinde mızrak gtünde yaprak sallandur missss . 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok güzel diş dünya zaten karışık sakın gelmeyin 8 1 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: o insanları bile rahat bırakmıyorlar arkadaş yaa.... 8 0 Yanıtla
    Hayri Dere: özgürlük candir benide alın aranıza 0 0
  • Tahsin Uçak: Ferhat eser akrabaların gün yüzüne çıktı 3 0 Yanıtla
  • İsmail: Biz bazen uçan cisimlere UFO mu bu acaba diyoruz ya onları çeken kameramanları ilk kez gördüyseler onlar ne diyorlar acaba 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Dokunmadığınız onlar kalmıştı. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement