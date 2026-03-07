Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor

Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor
07.03.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Aslan, savaşın çok uzun sürmesini beklemediğini söyledi. İsrail'in çatışmayı bölgeye yaymak istediğini savunan Aslan, Türkiye açısından en büyük riskin ise İran'dan gelebilecek olası göç dalgası olabileceğine dikkat çekti.

Haberler.com yayınına katılan Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşı değerlendirdi. Aslan, İsrail'in çatışmayı genişletmek istediğini, Trump'ın ise istemediği bir savaşın içine girmiş olabileceğini söyledi. Türkiye için en büyük riskin milyonlarca İranlı göçmen olabileceğini belirten Aslan, İran'da kısa vadede rejim değişikliği beklemediğini ifade etti.

"SAVAŞIN UZAMASI ABD İÇİN EKONOMİK BASKI OLABİLİR"

Savaşın ekonomik boyutuna dikkat çeken Aslan, İran'ın çatışmanın uzamasını bir strateji olarak kullanabileceğini söyledi. Aslan'a göre savaşın uzaması ABD için ciddi finansal maliyetler doğurabilir ve İran bu durumu Washington yönetimine karşı bir baskı unsuru olarak değerlendirebilir. Bununla birlikte Aslan, mevcut tabloya bakıldığında savaşın çok uzun süreli olacağını düşünmediğini ifade etti.

"TRUMP İSTEMEDİĞİ BİR SAVAŞIN İÇİNE GİRDİ"

ABD iç politikasının da savaş kararlarında etkili olduğunu belirten Aslan, Donald Trump'ın aslında istemediği bir savaşın içine girmiş olabileceğini savundu. Aslan, Trump'ın operasyon nedeniyle pişmanlık duyabileceğini ve bu süreçten çıkabilmek için "onurlu bir geri çekilme" arayabileceğini dile getirdi. Çin ve Rusya'nın ise doğrudan savaşa dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"

Bölgedeki stratejik hedeflere de değinen Aslan, İsrail'in çatışmanın kapsamını genişletmek isteyebileceğini öne sürdü. İsrail istihbaratının İran içinde oldukça güçlü bir faaliyet yürüttüğünü belirten Aslan, Tel Aviv yönetiminin İran ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca ABD'nin bölgedeki enerji kaynakları ve nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü Çin'e kaptırmak istemediğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN EN BÜYÜK RİSK GÖÇ DALGASI"

Türkiye açısından olası sonuçlara da değinen Aslan, savaşın büyümesi halinde milyonlarca İranlının Türkiye'ye yönelme ihtimaline dikkat çekti. Bu durumun Türkiye için ciddi ekonomik ve sosyal yük oluşturabileceğini belirten Aslan, İran'da kısa vadede bir rejim değişikliği beklemediğini ifade etti.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi
İngiltere’den Bahreyn’e hava savunma desteği teklifi İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 17:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Dış Politika Yazarı Hüsamettin Aslan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.