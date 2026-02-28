Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan: İran\'a yönelik saldırılar devam ederse Türkiye\'ye bir göç akımı olur

"BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞ BEKLENMİYOR"

Aslan'a göre yaşananlar kontrollü bir askeri gerilim niteliğinde. " İran'da sınırlı bir gerginlik ve çatışma var, bir işgal ve savaş beklenmiyor" diyen Aslan, mevcut saldırıların kapsamının belirli hedeflerle sınırlı olduğunu ifade etti.

İran'ın misillemelerine de değinen Aslan, "İran, büyük oranda boş ABD üslerini vuruyor" sözleriyle tarafların doğrudan geniş çaplı bir savaşa girmekten kaçındığını savundu. Ona göre bu saldırılar topyekûn bir savaş başlatmaktan çok İran'ın askeri kapasitesini sınırlandırmaya ve rejime mesaj vermeye yönelik.

"Bölgede bir savaş beklenmiyor, İran'ın askeri kapasitesini sınırlandırmaya ve İran rejimine yönelik yapılan bir saldırı" değerlendirmesinde bulunan Aslan, kısa ve orta vadede rejim değişikliği ihtimalini de düşük gördüğünü belirtti: "İran'da rejim değişikliği, kısa ve orta vadede söz konusu değil."

TÜRKİYE İÇİN GÖÇ VE GÜVENLİK RİSKİ

Türkiye'nin pozisyonuna da değinen Aslan, Ankara'nın çatışmaya net şekilde karşı olduğunu vurguladı. "Türkiye, bu savaşa çok net bir şekilde karşı çıkıyor" diyen Aslan, Türkiye'nin bölgesel istikrarsızlıktan en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söyledi.

En kritik başlık ise olası göç dalgası. Aslan, "İran'a yönelik saldırılar devam ederse Türkiye'ye bir göç akımı olur" ifadeleriyle sınır hattında yeni bir insani hareketlilik yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle çatışmaların genişlemesi halinde milyonlarca insanın güvenli bölgelere yönelme ihtimaline dikkat çekti.

Uzmanlara göre mevcut tablo, kontrollü bir askeri gerilim olarak ilerlese de sürecin uzaması halinde ekonomik ve insani etkiler Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Gözler şimdi hem Tahran'dan hem Washington ve Tel Aviv'den gelecek yeni açıklamalarda.