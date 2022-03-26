Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti

26.03.2022 17:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Doha'da üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı eski Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve ABD eski Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'da ikili görüşmelerine devam etti - Son Dakika


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