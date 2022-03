Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Öncelik insani ateşkes ve Mariupol'deki sivillerin tahliyesi - Son Dakika

Ukrayna'da yaşanan savaş sebebiyle görüşmelerde bulunmak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısına katıldı. Çavuşoğlu "Rusya'nın güven duyduğu ve söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna Krizi'nde de görüşlerimizi açık yüreklilikle ortaya koyuyoruz. Zira biz komşuyuz, dostuz ve birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız" dedi. Görüşmelerde önceliğin insani ateşkes sağlanmasını olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda bizim önceliğimiz özellikle Mariupol'dan vatandaşlarımızın ve sivillerin güvenli bir şekilde çıkartılmasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün özellikle Antalya'dan sonra tekrar burada bir araya gelmekten mutluyuz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan savaş ve krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Endişe ve eleştirilerimizi dürüst ve samimi bir şekilde paylaştık. Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık ve bunun gerekliliğini her vesileyle vurguladık. Başından beri hem insani hem de kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik ve sarf ediyoruz. Ancak maalesef Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana yıkım ve insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti ve 3 milyonu aşkın insan Ukrayna'yı terk etti. Bu gidişata son verilmesi, akan kanın artık durması lazım. Hep vurguladığımız gibi savaşın kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz."'TÜRKİYE, RUSYA'NIN GÜVEN DUYDUĞU BİR ÜLKEDİR'Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şu ifadelerle devam etti;"Türk-Rus ilişkileri yakın tarihte de önemli sınamalardan geçmiştir. Liderlerimiz arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir diyalog mevcuttur. Bu diyaloğun ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar bölgemizin istikrar ve güvenliği için de son derece yararlı sonuçlar getirdiğine ve bundan sonra da getireceğine inanıyoruz. Rusya'nın güven duyduğu ve söylediklerine kulak verdiği bir ülke olarak Ukrayna Krizi'nde de görüşlerimizi açık yüreklilikle ortaya koyuyoruz. Zira biz komşuyuz, dostuz ve birbirimize karşı doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Ukrayna'daki ve bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik ve bu inancımızı sürdürüyoruz. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz, teşvik de ediyoruz ve olumlu sonuç getirmesini yürekten temenni ediyoruz. Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Nitekim bu çerçevede Antalya'da Sayın Kuleba ve Sayın Lavrov ile bir araya gelmiştik. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların daha iyi anlaşılabilmesi için ve ortak zeminde buluşulabilmesi için faydalıdır ve bunu kolaylaştırır."'ÖNCELİK, MARİUPOL'DEN VATANDAŞLARIMIZI VE SİVİLLERİ TAHLİYE ETMEK'Görüşmelerde önceliğin insani bir ateşkes olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu süreçte ne zaman arasam veya mesaj atsam hemen bana dönen Sergey Lavrov'a huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Tabi başka ülkelerin de elbette değerli çabaları oldu. Zira hepimizin amacı aynı, savaş durmalı ve insanlar ölmemeli. İnsani trajedinin sona erdirilmesi için yine hep birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu hepimizin öncelikli konusu. İşte bu anlayışla bugün Moskova'ya geldim. Biliyorsunuz Türkiye olarak ciddi bir tahliye operasyonu gerçekleştirdik. 15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bunların bir kısmını Rusya üzerinden gerçekleştirdik ve bu süreçte verdikleri destek için Rusya Federasyonu'na da çok teşekkür ediyorum. ve şimdi özellikle Savunma Bakanlarımız da temas halindeler. Şu anda bizim önceliğimiz özellikle Mariupol'dan vatandaşlarımızın ve sivillerin güvenli bir şekilde çıkartılmasıdır. Bu konuları kendisiyle Antalya'da da ele aldık ve telefonda da ele aldık. Bu konuda özellikle Sergey Lavrov'un çabaları takdire şayandır. Umarım en kısa süre içinde buradan siviller çıkartılır, bunun için acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Ayrıca burada ve diğer bölgelerde yaşayan insanlara da hiç ayrım yapılmaksızın insani yardımların ulaştırılması gerekiyor, komşu ülkelere ulaştırıldığı gibi. Bunların hepsini bugün yine samimi bir ortamda memnuniyetle söylerim ki ele aldık" dedi.Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

"Diğer taraftan tabi önce insani ateşkes sonra kalıcı bir ateşkesin sağlanması için düşüncelerimizi samimi bir şekilde her iki tarafla da paylaşıyoruz. Amacımız, bu yaşananlardan ders alıp bölgenin istikrarı ve barışı için hep birlikte çalışmaktır. Biz diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte artırarak devam ettireceğiz. Tabi bu süreçte Rusya'nın ve Ukrayna'nın bize olan güveni olmasaydı, bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik. Diğer taraftan mevkidaşım Sergey lavrov'un da söylediği gibi ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık ve Suriye'deki süreci ele aldık çünkü özellikle Anayasa Komisyonu'nun sonuç getirmesi önemli. Libya'daki gelişmeleri de değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın barışı ve istikrarı için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Bizim de Ermenistan'la başlatılan bir sürecimiz var, özel temsilcilerimiz ilk toplantılarını Rusya'nın kolaylaştırıcılığında burada Moskova'da gerçekleştirdi. İkinci toplantı Viyana'da oldu. Benim de Antalya Diplomasi Forumu marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile verimli bir görüşmem oldu. Bu görüşmeyi sürdüreceğiz, Rusya'nın da tam desteği var. Başından beri bu süreci desteklediklerini biliyoruz. Azerbaycan'ın da aynı şekilde desteği var. Hep birlikte önce şu ateşkesi bir sağlayalım, bir barış olsun ve tüm bölgemizin bir barış bölgesi olması için samimi bir şekilde gayretlerimizi sürdürelim."