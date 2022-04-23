Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

23.04.2022 16:18

Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguay'a 'Dışişleri Bakanı' düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek "Geçen sene Mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık. Sayın Bakan Bustillon Ağustos ayında Ankara'yı ziyaret etti ve Uruguay'dan da dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosu'nda 'Türkiye Dostluk Grubu' kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, Türkiye Cumhuriyeti Montevideo Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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