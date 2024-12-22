Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır

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Suriye'nin başkenti Şam'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası operasyonla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır." dedi.

22.12.2024 18:26  Güncelleme: 18:38
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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'ye gitti. Bakan Fidan başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN PKK/YPG'YE OPERASYON MESAJI

Bakan Fidan, PKK/ YPG terör örgütüyle ilgili sorulan soruya net yanıt verdi. Terör örgütüne Suriye'de yer olmadığını belirten Bakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetiminin gerekeni yapacağını söyledi. Bakan Fidan, "PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır

"SURİYE'DE KESİNLİKLE YERLERİ YOK"

Bakan Fidan şunları söyledi: Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır.

"BAAS KARANLIĞINDAN KURTULAN SURİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE TOPRAKLARDAN TEMİZLEYECEK"

PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir.

PKK/YPG, Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal etmekte. Suriye'nin kaynakları üzerinden oturmakta. Bölgeyi terör havzasına çevirmiş durumdalar. Şam'daki yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda uygun adımlar atacağınız değerlendiriyoruz. Görüşmede bunun çerçevesini de aldık. YPG'nin yeni süreçte Suriye'nin ulusal varlığını tehdit etmeyecek konuma gelmesi gerekiyor. Uluslararası sistemin YPG'yi kullanmak için gerekçe gösterdiği DEAŞ tutukları meselesinde de gerekli girişimi yapacaklarını söylediler."

Dışişleri Bakanı Fidan\'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmetali Karatay:
    Sürekli algı operasyonu yapıyor akplilerin dış işleri bakanı yaoo 10 sene dir yeni bekliyorsunuz şun yeri yok bunu yeri yok başka bir şey yok 5 28 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    yeni reis Hakan fidan 27 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adamın hası fidan yolun açık olsun kardeşim 20 5 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHP_PKK ya Üzücü Haber 10 3 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    BUDA KÜRT AMA VATAN EVLADI CENGAVER İNSAN ADAM GIBI ADAM O BİR YİĞİT. PENTEGON VAŞİGTONUN TASMALI KÖPKLERİYLE KÜRT MİLLETİNİ BİR SINIFA KOYMAYIN 6 1 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    yav arkadş senin 900 km sınırında bu teröristler neden gerekeni yspmıyorsunda konuşuyorsun. Şam düşeli kaç gün oldu hala neyi bekliyon. hani sınıra yığınak yapılmıştı. niye hala o bölgeler temizlenemiyor.korkunuz nedir kimden çekiniyorsunuz. konuşmakla olmuyor icraat lazım syn bakan 2 3 Yanıtla
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