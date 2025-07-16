Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye\'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
16.07.2025 21:27  Güncelleme: 21:24
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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı" için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Bakan Fidan şunları söyledi: "YPG'nin hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız aman diyeyim, yani buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. Yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir.

İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok tehlikeli bir durum. Başta Amerika, Avrupa Birliği, bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın büyük bir hassasiyet gösterip İsrail'e dur demesi gerekiyor. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün.

Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak politikalara tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek. Türkiye'nin çabalarıyla Suriye'nin uluslararası toplumda tanınması yönünde büyük adımlar atıldı. Bugün İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları, Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik çabaları baltalayan adımlardır."

Ayrıntılar geliyor...

Hakan Fidan, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fatih mazlum:
    Akilli ol itrail diyor kisacasi cizerim ..icerdeki sebataist donmeler şokda:) 1 0 Yanıtla
  • HAKKI KESİCİ:
    ateşkes 2 saat önce yapıldı zaten sen ne gazel okuyon hayrii 0 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yani ? sonuç ? 0 0 Yanıtla
  • Murat Akkılıç:
    ahh fidan ahhh 0 0 Yanıtla
  • Erdal küpeli:
    kızar bak sonra. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de istikrarsızlığa tahammül edemeyiz. 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek - Son Dakika
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