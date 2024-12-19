Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye\'nin Suriye\'de bulunmasının 2 nedeni var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki Türk askeri varlığının iki hedefi olduğuna, birincisinin Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçü engellemek, ikinci hedefin de, terörle mücadele olduğuna dikkati çekti.

"2 MESELE ÇÖZÜLÜRSE KALMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP KALMAYACAK"

Türkiye'nin bu 2 mesele çözüldüğü takdirde Suriye'de durması için herhangi bir sebebi kalmayacağının altını çizen Fidan, halihazırda bu yönde doğru adımların atıldığını bildirdi.

"YENİ YÖNETİMİ MEŞRU MUHATAP OLARAK GÖRÜYORUZ"

Suriye'deki durumun gidişatının görülmesi için zaman verilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Fidan, yeni yönetimin meşru muhatap olarak görüldüğünü ve onlarla iletişim kurulmaya başlandığını aktardı.

"DÖNEN MÜLTECİLERİN SAYISINDA YAVAŞ BİR ARTIŞ HAKİM"

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin, ülkelerinde yeni ortamın değerlendirilerek, gönüllü, güvenli bir şekilde geri dönmesinin umulduğunu kaydeden Fidan, "Dönmeyi arzulamaları tabii ki memnuniyetle karşılanır" ifadesini kullandı.

Fidan, ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısında yavaş bir artış görüldüğünü söyleyerek, daha fazla istikrar ve daha güvenli bir ortam görüldükçe daha fazla insanın geri döneceğini düşündüğünü belirtti. Bakan Fidan, "Ama bunun için henüz çok erken" dedi.