Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının 2 nedeni var - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının 2 nedeni var

Geniş Video İzle

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının 2 hedefi olduğuna değindi. Bakan Fidan "Bunlardan birincisi Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçü engellemek, ikincisi ise terörle mücadele. Bu iki mesele çözüldüğü taktirde orada olmamızın hiçbir sebebi kalmayacak" ifadelerini kullandı.

19.12.2024 10:45  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki Türk askeri varlığının iki hedefi olduğuna, birincisinin Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçü engellemek, ikinci hedefin de, terörle mücadele olduğuna dikkati çekti.

"2 MESELE ÇÖZÜLÜRSE KALMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP KALMAYACAK"

Türkiye'nin bu 2 mesele çözüldüğü takdirde Suriye'de durması için herhangi bir sebebi kalmayacağının altını çizen Fidan, halihazırda bu yönde doğru adımların atıldığını bildirdi.

"YENİ YÖNETİMİ MEŞRU MUHATAP OLARAK GÖRÜYORUZ"

Suriye'deki durumun gidişatının görülmesi için zaman verilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Fidan, yeni yönetimin meşru muhatap olarak görüldüğünü ve onlarla iletişim kurulmaya başlandığını aktardı.

"DÖNEN MÜLTECİLERİN SAYISINDA YAVAŞ BİR ARTIŞ HAKİM"

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin, ülkelerinde yeni ortamın değerlendirilerek, gönüllü, güvenli bir şekilde geri dönmesinin umulduğunu kaydeden Fidan, "Dönmeyi arzulamaları tabii ki memnuniyetle karşılanır" ifadesini kullandı.

Fidan, ülkesine dönen Suriyeli mülteci sayısında yavaş bir artış görüldüğünü söyleyerek, daha fazla istikrar ve daha güvenli bir ortam görüldükçe daha fazla insanın geri döneceğini düşündüğünü belirtti. Bakan Fidan, "Ama bunun için henüz çok erken" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye\'nin Suriye\'de bulunmasının 2 nedeni var

Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının 2 nedeni var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    GÖÇUN SORUUSU AKEPE DIR. SURIYEYI ZAMANIN DISISLERI BAKANI DAVUTOGLU KARISTIRDI. SUAN YONETIME DARBE YAPAN HTŞ AKEOE TARAFINDANDA MAL VARLIGI DO DURULAN BIR TEROR ÖRGÜTÜ DUR 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:28:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının 2 nedeni var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.