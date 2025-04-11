Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli.

11.04.2025 13:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturuyor.

BAKAN FİDAN'DAN AÇILIŞ KONUŞMASINA DAMGA VURAN ÇAĞRI

Antalya'da gerçekleştirilen Diplomasi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan " Gazze'de kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Filistinlileri anavatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz.

"ATEŞKES SİZİN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DE GEREKLİ"

Filistin'de yaşanan zulüm, uluslararası hukuka zarar vermektedir. Filistinliler yurtlarından gitmediler, davalarından vazgeçmediler. Buradan İsrail'e ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes, sizin güvenliğiniz için de gerekli" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANLARI ANTALYA'DA BULUŞTURUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Antalya'da bulunan Aliyev ve Tatar'ın ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e KKTC'ye gösterilen dayanışma, destek ve birkaç gün önce ADA Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi. Görüşmede, çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin ve farklı alanlardaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

ULUSLARARASI BİRÇOK SORUN ELE ALINACAK

Kentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi olmak üzere 4 bini aşkın isim katılıyor. ADF-2025'te her yıl kurulan 'Diplomasi Tüneli'nde bu yıl İsrail'in Gazze'de katliamları, Ukrayna- Rusya Savaşı gibi olaylara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı görseller bulunuyor ve ayrıca Afrika Kültür Evi standı da yer alıyor. 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın kişinin katıldığı ADF-2025'te uluslararası birçok sorun ele alınacak.

ERDOĞAN MILATOVIC İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü. Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

İŞTE FORUMA KATILAN İSİMLER

Forum için kente gelen isimler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Dorin Recean, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Gürcistan Başbakanı Iraklı Kobakhidze, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovıc, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kıtarovic, Pakistan Pencab Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz Sharif, Katar Devleti Başbakan ve Dışişleri Bakanı Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Nechirvan Barzani, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embaló, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı-Sadriu, Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibeh, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bulgaristan Başbakanı Rossen Dimitrov Jelıazkov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Genel Sekreteri Mathias Cormann, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Arap Camiası Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulqadir Imam, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu\'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze\'de barış ilan etmeli
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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Ali Karatay:
    Bu ne diyor bob işliyor 2 5 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan:
    he he hemen barış olur 2 5 Yanıtla
  • Numin null:
    sana guvenmistijk sende boş ciktin he he dediğini hemen yapacak 2 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    umurunuzda sanki, milletle dalga gecin 1 0 Yanıtla
  • ro.123:
    hmmm kızarım he 0 0 Yanıtla
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