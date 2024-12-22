Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında Türkiye ile yeni yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii'nde şükür namazı kılmıştı. Kalın'ın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir etkinlikte sıradaki ismin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu belirtmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair çok sayıda fotoğraf servis edilirken, toplantı sırasında Ahmed Şara'nın takımın elbisenin içine kravat takıyor olması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da - Son Dakika
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