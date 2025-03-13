Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Bakan Fidan'ın, PKK/ YPG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Beşar Esad eejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti - Son Dakika
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