Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında, Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD ile Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında konuştu. Bakan Fidan, "ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı." ifadelerini kullandı.

15.11.2024 23:22
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ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin geleceği merak konusu oldu. A Haber canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin İsrail yanlısı tutumunun devam etmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

BAKAN FİDAN: CUMHURBAŞKANIMIZIN TRUMP İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR

Bakan Fidan şunları söyledi: "Yoğun bir dış politika gündemi var. Bizde ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz. ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor.

"TRUMP SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMALI"

İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklını getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı.

"ABD İLE BİR NUMARALI PROBLEMİMİZ TERÖRLE MÜCADELE"

ABD'le problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı.

YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladılar. Bize tehdit sınır ötesinde göstermeden tehdidin kabiliyetlerini ortadan kaldırma stratejisini yürütüyoruz. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki müttefikler ciddiyetimizi anladı."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emrah Aytekin:
    Ara da yüzüne söyle… (Algı algı algı bıkmadınız şu milleti kandırıp durmaktan!) 21 10 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var demiş bakan :)) Trump bir mektup yazmıştı rahip mevzunda o mektubu hatırlayanlar bilir iyi ilişkileri sonra rahip özel uçakla gitmişti :))) 23 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    dengesiz bir şarlatanın sözünde durmasını istemek ahmakçadır. 12 7 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    İyi ilişkileri olan Trump, tehdit mektupları yollayarak terörist papazı almıştı. İyi ilişki buysa vay halimize 13 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Dünya 5 ten büyüktür Amerika dünyadanda büyüktür Amerika başkanı trump sözünü tutacaktır çünkü Trump diğerlerinden çok farklı bir kişilik verdiği sözü tutan istikrarlı bir lider savaşları bitirecektir herkez rahat olsun 2 9 Yanıtla
  • V. A.:
    Tırnağın varsa başını kaşı.. TÜRKİYEM YALNZDIR.. azerbaycana bile güvenmeyin hatta hatta kuzey kıbrısa bile… güçlü olmak zorundayız.. savunma sanayinde cok iyi ilerlemeliyiz ve tarımda.. suyumuza topragımıza hayvancılığımıza sahıp cıkarsak kmseye ıhtıyacımız yok. Karnımız doyar ülkemiz bize yeter.. bız sadece biraz millliyetçi olalım yeterki Türkü Kürdü Çerkezi Lazı Sunnisi Alevisi Ermenisi Rum mu, bu ülkeyi taşını toprağını seven sahiplenen herkes milliyetçidir.. bölümmemize gerek yok.. hepimize yeter bu verimli coğrafya. Ülkemiz çok güzellll.. 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size karşı Hayır 1 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Boş muhabbet sözünde durmaz 1 0 Yanıtla
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