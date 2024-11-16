Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde

Dışişleri Bakanlığı: AB\'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin mekansal deniz planlama çalışmalarında Ege ve Akdeniz için kullanılan haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğunu açıkladı.

16.11.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu çalışmalarını yakından takip ettiği, Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı ve tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

"TÜRKİYE BAKIMINDAN YOK HÜKMÜNDE"

Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"AB'NİN GÖRÜŞ BEYAN ETME YETKİSİ YOK"

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB'nin görüş beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir." denildi.

Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz haritaları yok hükmünde

NE OLMUŞTU?

Avrupa Komisyonu, denizel mekansal planlama faaliyetleri kapsamında hazırladığı Ege Denizi haritasında Türkiye'nin kıta sahanlığını Yunanistan sınırları içinde göstermişti.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Politika, Türkiye, Akdeniz, Hukuk, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhata Geçer:
    "Yok Hükmünde!" denilen hemen her şeyin tam tersinin yapılması... Sadece ve sadece verilen para miktarına ve bu paranın cukka edilmesinin rahatlığına bakar..! 11 4 Yanıtla
  • Önder null:
    oyun degil abdul*amip babalariniz verdi 12 adalsri cevresi onlara ait. bizim kiyilarda bize ait 2 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine oyun var 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yoklama yapıyorlar bunlarda bizde yedik 1 0 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    başımızda dik duran biri olsa 12 adayı 13 olarak geri alırdık. heryerde kıvırıyor. 0 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    12 adaları geri almamız ,yarım saat sürer 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 15:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.