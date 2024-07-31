Haniye\'nin öldürülmesinin ardından Türkiye\'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

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Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü. Dışişleri Bakanlığı, Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ BARIŞA ERİŞME NİYETİNDE DEĞİL"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir." sözleri yer aldı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta sosyal medya hesabından suikasta ilişkin bir paylaşımda bulundu. Haniye için, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı" diyen Kurtulmuş, "Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un paylaşımı şu şekilde;

"Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler."

Gazze'nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; "Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum.